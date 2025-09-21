¿Peso Pluma es el “novio ideal”? Así vive su romance con Kenia Os y crecen los rumores de compromiso

Peso Pluma y Kenia OS se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo latino. Su presencia en la primera fila del desfile de la firma Luar durante la New York Fashion Week provocó revuelo entre los asistentes y en redes sociales, donde fueron vistos compartiendo miradas, sonrisas y gestos que reforzaron la imagen del cantante como “novio ideal”. ¿Por qué lo nombran así? Aquí te contamos todo.

Peso Pluma y Kenia Os tendrían un romance / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Por qué llaman a Peso Pluma el “novio ideal” de Kenia OS?

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os ha captado la atención de los usuarios en redes no solo por su unión artística, sino también por los detalles que comparten con sus seguidores. En redes sociales, el intérprete de corridos tumbados suele publicar imágenes y mensajes dedicados solamente a Kenia, en los que deja ver su lado más tierno y romántico.

Los fanáticos lo han nombrado el “novio ideal” gracias a la constancia con la que demuestra admiración y respeto hacia Kenia Os. Los usuarios resaltan los detalles que ha tenido con ella, desde acompañarla en eventos internacionales hasta compartir escenarios. Para los internautas la relación entre Peso Pluma y la influencer se convertido en un ejemplo de apoyo mutuo frente a la mirada pública. Incluso, algunos especulan que podrían estar cerca de dar un paso más formal en su romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado planes de compromiso.

Peso Pluma felicitó a Kenia Os en su cumpleaños / Captura de pantalla

¿Cómo fue la aparición de Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York?

El desfile de Luar durante la New York Fashion Week fue escenario de una de las apariciones más fotografiadas del año: Peso Pluma y Kenia OS no solo destacaron por estar en primera fila, sino por cómo combinaron la moda urbana con elegancia, despertando elogios en medios especializados. Su estilo coordinado llamó la atención: él optó por prendas oversize en negro que incluían detalles atractivos, mientras que ella lució siluetas que mezclaron toques provocativos con elementos clásicos, como los guantes y accesorios que realzaron cada gesto.

La presencia de la pareja fue comentada no solo por su vestimenta, sino también por la pose y la complicidad visible entre ellos, lo que los convirtió en protagonistas durante el evento. Medios como ¡HOLA! y La Opinión resaltaron que su aparición reflejó una estética fresca que fusiona tendencias de streetwear con moda de alta costura, demostrando cómo ambos manejan una imagen pública cada vez más consolidada en los grandes escenarios internacionales.

Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Quiénes han sido los novios de Kenia Os?

Kenia Os, una de los artistas más influyentes del momento, ha mantenido su vida sentimental con cierta discreción, aunque varios nombres han sonado a lo largo de su carrera. Su relación más reciente y confirmada es con Peso Pluma, con quien hizo pública su historia de amor en 2025 tras meses de especulaciones. La pareja se ha dejado ver en eventos internacionales como la New York Fashion Week, donde su complicidad llamó la atención de seguidores y medios, consolidándolos como una de las parejas más populares de la música latina.

Antes de este romance, Kenia Os estuvo rodeada de rumores que la vincularon con figuras del medio artístico y deportivo. Entre ellos destacan:



Mario Barrón, con quien habría tenido un noviazgo entre 2018 y 2020;

El rapero Gera MX, a quien se le relacionó brevemente en 2022; y

El futbolista Vinícius Jr., tras ser vistos juntos en Cancún y Brasil en 2023.

También surgieron especulaciones sobre una cercanía con el cantante Álvaro Díaz luego de colaborar en la canción Bobo.

Aunque ninguno de estos vínculos fue confirmado por el intérprete de Tsunami, muestran cómo su vida personal ha generado curiosidad entre sus fans y la prensa.

