Isabel Madow, de s..x-symbol a celibato total: Ex Big brother, revela por qué lleva 7 años sin relaciones

Para Isabel Madow la faceta más importante en su vida es la de ser mamá. Por ello, ha dedicado toda la atención a su hijo, tanto que ha dejado de lado el aspecto sentimental y hasta el sexual. “Llevo 7 años soltera. Estoy muy feliz y en paz, dedicada a mi hijo, al grupo, al trabajo. No hay tiempo. Ya vendrá el momento para eso. Ahorita estoy bien así. Estoy sola, pero por elección. No es que me falten personas. Es amor propio. Me estoy esperando a una persona que valga la pena”.

¿Qué dijo Isabel Madow sobre su soltería?

Lejos está esa etapa de diversión. En 2003, Isabel Madow, participó en Big brother México y se fue de intercambio al de España, donde se le vio muy pasional con uno de los concursantes. “Yo no me permito una aventura. Ya llevo tanto tiempo sola que sí soy muy exigente con las personas para que llenen todas mis expectativas. El día que esté con alguien, no me interesa casarme ni tener hijos. Son 7 años de celibato totalmente, como Lenny Kravitz. Estoy muy ocupada para pensar en eso (el sexo)”.

Asegura que no le hace falta ni el apapacho ni los besos de un hombre: “Tengo mucho amor de mi hijo que, aunque es otro tipo de amor, es sincero. Y también de mis perritos, de mi gatito, tortugas, mi ratón. Estoy contenta así”.

Tiene claro lo que busca en un hombre: “Que valore mi tiempo. Siento que ahora es lo más valioso. Que saque lo mejor de mí. Que me haga feliz. Que esté en paz. Que no me venga a hacer turbia mi vida. Al contrario, alguien de calidad y valor”.

¿Qué hace actualmente Isabel Madow?

Isabel Madow forma parte de ‘Las bandoleras’: “Somos 5 integrantes. Llevamos 1 año con este proyecto y hemos tenido muy buena aceptación. Contamos con temas muy padres y ahorita estamos estrenando nuestro cuarto sencillo: ‘Si tu boquita fuera’. Ya tenemos muchas fechas pactadas para el próximo año”.

Por el momento descarta volver a las telenovelas, después de que el año pasado la vimos en Vivir de amor. “Sí tuve un par de propuestas, pero ahorita estoy totalmente enfocada al grupo. Me es difícil combinar la televisión con el canto, porque, cuando hay fechas de presentaciones, ¿cómo le haces? No puedes con las grabaciones”.

“Me fascina cantar, llevaba como 10 años buscando al representante del grupo y ahora que Dios me dio la oportunidad de volver a estar en los escenarios no lo quiero dejar”.

“Además, todo gira en torno a mi niño. Todas mis decisiones son para su bienestar. Por él escojo muy bien cada proyecto. No quiero perderme ningún tiempo a su lado. Me siento muy bendecida. Él fue un parteaguas en mi vida, lo mejor que me ha pasado. Es mi fuerza, por quien lucho, mi vida entera”.

¿Quién es Isabel Madow?

Trayectoria de Isabel Madow:



Debutó en 2002 como ‘la secretaria de Brozo’ en el programa El mañanero.

Saltó a la popularidad en Big brother México, segunda temporada (2003).

Después, vinieron proyectos como La escuelita VIP (2004), Bailando por la boda de mis sueños (2006), Todo incluido (2013) y Las estrellas bailan en Hoy (2023).

Actuó en telenovelas como Alma de hierro (2008), Corazón salvaje (2009) y Vivir de amor (2024), entre otras.

En 2006 sacó un disco titulado La Madow. Actualmente está en el show ‘Las bandoleras’.

¿Cuáles han sido las relaciones más importantes de Isabel Madow?

Las relaciones más importantes de la modelo, cantante y actriz, Isabel Madow son:



1991 SU MATRIMONIO Estuvo casada por 11 años con un hombre llamado Miguel Ángel. Se divorciaron en 2002.

2015 EL PADRE DE SU HIJO Conoció a Federico Burbik y, al año de noviazgo, ella quedó embarazada. En 2017 concluyeron su relación.

