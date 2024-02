Isabel Madow es atacada por su peso; ¡está harta! “No estoy panzona ni gorda”

A finales del año pasado, Isabel Madow participó en el reality “Las estrellas bailan en hoy” y le empezaron a llover críticas por su actitud desobligada en ciertas cápsulas que mostraban en el matutino. Además, volvieron a levantarse voces por su peso, comentarios que ya había enfrentado tras dar a luz hace siete años.

Hace unas semanas fue la presentación de la telenovela Vivir de amor, en la que interpreta a Wanda, y se dieron nuevamente ataques a su figura. En respuesta, la rubia subió a sus redes sociales una foto suya en traje de baño y muy molesta escribió: “No estoy panzona ni gorda. El día de la presentación me estaba bajando. Si no soy talla uno o cero es porque no quiero”.

Nos dijo que está muy agradecida con Televisa por haber participado en el reality Las estrellas bailan en Hoy, pero que le crearon una imagen que no es cierta. “Cuando participé en 2002 en Big Brother, no aguanté la presión mediática. Me operaron ocho veces de quistes hemorrágicos y casi me muero. Ahora no me enfermé porque no permito que nada me llegue tanto, pues mi hijo me necesita al cien. Sí me despertó un sentimiento de frustración porque decían cosas que no eran ciertas. Llegaba a mi casa llorando. Sí sufrí un poco. Fue mucho hate y bullying. Decían que no le echaba ganas y yo estaba en el reality y grabando la telenovela. Sin embargo, aprendí a ser más fuerte”.

Sobre su peso, comentó: “Hasta puerco me dijeron en televisión cuando subí a 93 kilos tras tener a mi hijo. Ahora peso 65 kilos y mido 1.74, pero la tele te engorda ocho kilos. Te tiran mucho bullying. Sobre todo mujeres”, finalizó.

