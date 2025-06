Ana María Alvarado asegura que Daniela Castro “molestaba a niñas y les decía ‘eres una naca” ¡sigue pleitazo!

Luego de que Daniela Castro, de 55 años, se defendiera de las declaraciones que hizo Ana María Alvarado (52) la semana pasada sobre Danka, la hija de la actriz, por sufrir bullying en la escuela, la periodista le responde: “Ahora es una señora. Es una mamá. Entiendo que defiendas a tus hijos de cualquier cosa que escuches de ellos, pero yo jamás ataqué a su hija”.

Ana María Alvarado asegura que Daniela Castro era bully en la escuela. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre la hija de Daniela Castro?

Ana María nos contó qué fue lo que pasó con Daniela Castro: “Yo vi una entrevista que ella hizo con ‘el Burro’ Van Rankin, donde la hija lamentaba que la habían molestado en la escuela y que le hacían cosas terribles. No está bien el bullying. No está bien que molesten en las escuelas. No está bien que los profesores no pongan un alto o que los hijos se queden callados por miedo”.

“Retomé la entrevista para decir que es curioso que ahora viva eso, pero que tal vez no se acuerda de que ella también molestaba. Mi comentario era de ella, jamás de su hija. Lo que pasó es que no lo escuchó o lo malinterpretó a su manera. Dice que me metí con su hija. Por supuesto que no. No está bien lo que le hicieron y jamás estaré de acuerdo”.

Ana María Alvarado / Facebook: Sale el Sol/ Facebook: Miembros al Aire

¿Daniela Castro hizo bullying en la escuela?

“El comentario era para ella, porque estudiamos en la misma escuela secundaria, un solo año. Entró a mi grupo desfasada, porque estaba haciendo el programa ¡Cachún, cachún ra ra! y no había terminado la secundaria. Comenté que sí molestaba a las alumnas. No lo comenté con dolo, ni porque alguien me lo contó, sino porque yo estaba ahí”.

Sobre cómo Daniela molestaba a sus compañeras, aseguró: “Ella ya era famosa, bonita, buena actriz. Siempre llegaba bien arregladita, muy moderna. Nosotros íbamos más con uniforme. Teníamos 15 o 16 años. No sabíamos cómo era su mundo. Ella llegaba con una actitud algo creída y molestaba a las niñas con el lunch. Se los tiraba a la basura. Con críticas. Siempre les decía: ‘Eres una naca’ y cosas así. Lo recuerdo bien, porque me tocó presenciarlo”.

Daniela Castro arremete contra Ana María Alvarado / IG: @anamaalvarado / @danielacastro.oficial

¿Qué respondió Ana María a los insultos de Daniela Castro?

“No debió lanzar esas advertencias de: ‘Conmigo no te metas’. Le molestó lo que yo comenté y me lanzó varios insultos en una sola conversación. En la entrevista con Yordi (Rosado) hasta lo dejó con la boca abierta”.

“No hizo nada grave. No es para condenarla. Solo dije que cómo son las curiosidades de la vida. Fue un comentario que hice porque lo vi. Ahora todo se hace más grande y no quiero ni que la ataquen, ni que ahora saquen otros eventos relacionados con su vida, como ella sacó el mío relacionado con Maxine Woodside, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra”.

“No me molesta, entiendo que esté enojada y que sea de carácter fuerte, pero si a ella le molestan las críticas, pues ella hizo algo igual, al decir que soy seudoperiodista y que mordí la mano que me dio de comer, cuando solo exijo justicia”. Ana María Alvarado

“Ella dijo que todo lo que sale de mi boca son sapos y serpientes. Todo lo que ella comentó es con el afán de denostar mi carrera. Si ella se defiende, pues yo también sé defenderme. Creo que no es el caso de hacerlo al tú por tú, aunque su interpretación es errónea”.

Daniela fue tajante al decir que jamás le dará una entrevista a la conductora de Sale el sol. “No pasa nada. Lo bueno es que hay muchos artistas más. Claro que la entrevisté en múltiples ocasiones en el programa de Maxine. Aunque ahora diga que las entrevistas se las daba a ella, también yo andaba por ahí sentada”.

“Dijo que no me conocía. Entonces por qué dijo que yo fui tremenda y mala. Dijo que no era de su grupo y casi chusma. ¿Por qué sabía cómo me comportaba si no estaba en su grupo? Sí estaba en el mismo año, en el mismo grupo. No podía sostener la escuela y el trabajo y se fue”, concluyó.

¿Qué dijo Danka, la hija de Daniela Castro, sobre el bullying que sufrió?

“A los 8 o 9 años sufrí bullying. Me metieron al basurero. Casi me meten al escusado.La primera vez, me pegaron muy fuerte en las piernas, me patearon y las acusé con la prefecta. Las castigaron, pero a la semana me tiraron de las escaleras”.

 “Me quitaron mi comida. Ahí decidí callarme por un año. Pensé que nadie me iba a creer. Empecé a utilizar suéteres para no mostrar mis brazos, porque estaban llenos de moretones. Y mi hermana me salvó”.

"Ella es más chica. Es un ejemplo para mí. Estaba en tercero de primaria y al siguiente año ya teníamos el recreo juntas y se dio cuenta de que yo no comía. Que me iba a la enfermería y me quedaba todo el tiempo, porque no sabía dónde estar para que no me pegaran o no me hicieran sentir mal”.

 “Ella decidió tomar cartas en el asunto y les comentó a mis papás. Les explicó lo que pasaba. Y no es que no me creyeran, sino que yo no quería que hablaran con la prefecta, porque sabía que no iban a recibir una expulsión”.

Daniela dijo: “Me da mucha tristeza, porque a todas esas mugrosas, arpías, que se atrevieron a hacerle bullying a mi hija”. Danka agregó: “No, no, que Dios las bendiga”, y Daniela continuó: “No he terminado, cada quién tiene su opinión”.