Daniela Castro lanza “aclaración” ¿para Ana María Alvarado?: “Lo único que dije es que eras una gorda”

En las últimas semanas, Daniela Castro y Ana María Alvarado han estado en una guerra dimes y diretes. Todo comenzó después de que la hija de la actriz, Danka Castro, hablara sobre el acoso escolar que sufrió en el pasado.

Ante esto, la periodista refirió que la villana de telenovelas fue una “bulleadora” en la secundaria y hasta dijo haber sido víctima de sus presuntos maltratos.

“Tal vez a Daniela Castro ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela y yo lo vi porque iba en el mismo salón. Yo vi cosas que hacía Daniela y nos trataba muy mal, ella ni se ha de acordar que yo iba en la misma escuela. Y miren, ahora le pasa con su hija y le parece injusto, cosas de la vida”, expresó.

Daniela Castro y Ana María Alvarado / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Castro ante las acusaciones de haber sido la “bullying” de Ana María Alvarado?

Al ser cuestionada sobre este asunto, Daniela Castro no solo negó los señalamientos en su contra, también tachó a Ana María Alvarado de ser una “pseudoperiodista”, advirtiéndole a esta última que no se metiera con su familia.

“Yo no sabía que los ‘pseudoperiodistas’ también eran buleadores. Ana María Alvarado, yo sí iba contigo en la escuela, yo entré después que tú pero yo no tenía nada que ver con tu grupo”, manifestó en entrevista con Yordi Rosado.

Y es que la celebridad interpretó las declaraciones de Ana María como una forma de “burla” ante la terrible situación que vivió su hija, por lo que no dudo en defender a su primogénita y, de paso, criticar a la comunicadora por el conflicto legal que sostiene con Maxine Woodside.

Daniela Castro “Dijiste que ‘qué bueno que le había pasado eso a mi hija’ porque yo te buleaba: yo ni caso te hacía (bullying) tú sí eras tremenda y eras mala. Entonces, te voy a pedir: no te vuelvas a meter con mi hija ni conmigo”

Y agregó: “¿Qué se puede pensar de ti que le diste la espalda y le mordiste la mano a la reina de la radio, la señora doña Maxine Woodside? Tienes que sacar sapos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de rating pero conmigo no te metas?”

Luego, Alvarado recordó en TVNotas: “El comentario era para ella, porque estudiamos en la misma escuela secundaria, un solo año. Entró a mi grupo desfasada, porque estaba haciendo el programa ¡Cachún, cachún ra ra! y no había terminado la secundaria. Comenté que sí molestaba a las alumnas. No lo comenté con dolo, ni porque alguien me lo contó, sino porque yo estaba ahí”.

Sobre cómo Daniela molestaba a sus compañeras, aseguró: “Ella ya era famosa, bonita, buena actriz. Siempre llegaba bien arregladita, muy moderna. Nosotros íbamos más con uniforme. Teníamos 15 o 16 años. No sabíamos cómo era su mundo. Ella llegaba con una actitud algo creída y molestaba a las niñas con el lunch. Se los tiraba a la basura. Con críticas. Siempre les decía: ‘Eres una naca’ y cosas así. Lo recuerdo bien, porque me tocó presenciarlo”.

“No debió lanzar esas advertencias de: ‘Conmigo no te metas’. Le molestó lo que yo comenté y me lanzó varios insultos en una sola conversación. En la entrevista con Yordi (Rosado) hasta lo dejó con la boca abierta. No me molesta, entiendo que esté enojada y que sea de carácter fuerte, pero si a ella le molestan las críticas, pues ella hizo algo igual, al decir que soy seudoperiodista y que mordí la mano que me dio de comer, cuando solo exijo justicia”. Esto último, en respuesta al comentario que hizo Daniela de que Alvarado había atacado a Maxine Woodside.

¿Daniela Castro admite haberle hecho “bullying” a Ana María Alvarado? Actriz lanza contundente aclaración

En medio de toda esta polémica, Daniela Castro compartió un video para redes sociales, en el cual lanza una “aclaración” para alguien que cree que ella le dijo “vieja gorda”.

La actriz aseguró que son inventos de gente “chismosa”, pues solo señaló que era “gorda” y no “vieja”, como le hicieron creer. Todo con el objetivo de quererlas “separar”.

“Pero qué chismosas, mitoteras. ‘Amiwis’ te juro que yo lo único que dije, es que eras una gorda, pero seguro alguien le aumentó lo de’ vieja’ porque nos quiere separar. Bitch (perra)” Daniela Castro

Si bien no mencionó nombres, muchos consideraron que era una indirecta para Ana María Alvarado, por lo que hubo muchos comentarios divididos. Si bien algunos le recomendaron que dejara el asunto “por la paz”, otros, en su mayoría fans, aplaudieron su forma tan “elegante” de responder ante la controversia.

¿Cómo reaccionó Ana María Alvarado ante los comentarios de Daniela Castro?

Si bien Ana María Alvarado no ha reaccionado al video reciente de Daniela Castro, sigue afirmando que la actriz fue su bulleadora en la secundaria. Luego de que la celebridad la llamara “pseudoperiodista”, la comunidadora aseguró que solo estaba narrando su experiencia y, en ningún momento, quiso burlarse de lo que vivió su hija.

“Yo jamás me metería con su hija y jamás dije que ‘qué bueno que habían molestado a su hija en la escuela’. Fue muy difícil, yo jamás me burlaría de eso. ‘Con mi hija no te metas’, no, yo no me metí con tu hija, ni nunca diré que está bien que hagan bullying en la escuela; yo dije ‘qué curioso que ahora le pasó a su hija’“, puntualizó.

También le exigió que no opinara sobre su situación con Maxine Woodside, a quien demandó por despido injustificado, señalándole que no conocía la realidad del asunto.

“Ella ni conoce, ni sabe ni sabe cómo está la cosa porque se ve que no está bien enterada del tema pero, como yo hice un comentario, se trata de tirar por tirar”, resaltó.

