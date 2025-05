¿Maxine Woodside hospitalizada por perder juicio con Ana María Alvarado? Michelle Rubalcava lo aclara

En medio de la polémica por el triunfo de Ana María Alvarado sobre Maxine Woodside en su demanda por despido injustificado, se reportó que la llamada ‘Reina de la radio’ había sido hospitalizada de emergencia.

Según lo que se ha dicho en las últimas horas, a Woodside, aparentemente, la situación con la conductora de ‘Sale el sol’ la habría estresado tanto que terminó internada de emergencia en un nosocomio.

Maxine Woodside / Redes sociales

No te pierdas: Maxine Woodside pediría a Ana María Alvarado que no cante victoria en su pleito legal: “Esto no ha terminado”

¿Cuál es el estado de salud de Maxine Woodside hoy 27 de mayo del 2025?

A raíz de toda la incertidumbre que causó la presunta hospitalización de Maxine Woodside, el periodista Michelle Rubalcaba, a través de su canal de YouTube, aclaró que la noticia era falsa y la titular de ‘Todo para la mujer’ se encontraba bien.

Michelle Rubalcava “Descartado. Gracias a Dios, la noticia es falsa. La señora no está en el hospital. Si se lo llegan a mandar, no se lo crean. No está en el hospital la señora Maxine”

Si bien dejó claro que Woodside no estaba hospitalizada, resaltó que sí estaba muy molesta por perder la demanda que interpuso Ana María Alvarado en 2023, por despido injustificado.

“Sí está molesta. Se escucha en la forma en la que habla del tema, como muy despectiva hacia Ana María, cosa que no me parece, pero, gracias a Dios, no está en el hospital. No lo digo para contribuir con el chisme, sino para acabar con el chisme. Ya investigué y la señora está muy bien”, expresó.

Checa: Maxine Woodside responde a Pepillo Origel tras pedirle que ya se retire: ¿Inicia la guerra?

¿Maxine Woodside mintió en su caso con Ana María Alvarado?

Tras aclarar que Maxine Woodside no estaba hospitalizada, Michelle Rubalcava criticó la reacción de la conductora ante su derrota frente a Ana María Alvarado y aseguró que esta última fue un pilar importante en el programa ‘Todo para la mujer’.

“Está hablando desde la visera. Díganme, ¿qué exclusiva ha tenido doña Maxine? Que le agradezca a Ana María Alvarado porque les dio un poco más de rating. Dice que Ana María jamás ha reporteado, claro que es reportera, llevaba entrevistas, lo sigue haciendo en ‘Sale el sol’. Ana María aguantó un chorro”, manifestó.

Para finalizar, le recomendó a los trabajadores de Maxine que “no metieran tanto las manos al fuego por ella”. De igual manera, señaló que Woodside debería “asesorarse”, en lugar de hacer “comentarios pasivo agresivos”.

Hasta el momento, la periodista no ha hecho comentarios sobre el rumor de su hospitalización o lo dicho por Michelle Rubalcava, pero se espera que dé alguna clase de aclaración durante su programa.

Maxine Woodside / Captura de pantalla

¿Por qué Ana María Alvarado demandó a Maxine Woodside?

El pleito entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside comenzó a principios del 2023. En aquel entonces, Ana María demandó a Maxine Woodside por haberla despedido injustificadamente de ‘Todo para la mujer’, tras 32 años de trabajo.

Desde que comenzó todo esto, Woodside ha alegado que no corrió a Alvarado y, por ende, no tiene la obligación de darle una indemnización. Esta última ha refutado esto diciendo que la conductora fue quien la contrató.

El pasado 23 de mayo, tras un largo proceso legal, Ana María dio a conocer que el juez había fallado a su favor, por lo que recibirá una compensación económica. En respuesta a esto, Maxine dijo que faltaban “dos instancias más” y que “la guerra aún no había acabado”.

Mira: Álex Kaffie y Maxine Woodside se reconcilian tras años distanciados, ¿él regresará a ‘Todo para la mujer’?