Ana María Alvarado demanda formalmente a Maxine Woodside, ¡quiere su liquidación!

Ana María Alvarado está peleando ante las autoridades, la liquidación que no le dieron al salir del programa Todo Para la Mujer.

Gran escándalo se armó cuando Ana María Alvarado anunció entre lágrimas que había sido despedida del programa Todo Para la Mujer donde colaboró por varios años junto a Maxine Woodside.

Desde finales de enero de este año, Ana María ha peleado una liquidación que le correspondería por tantos años de trabajo, sin embargo, la llamada Reina de la Radio y sus compañeros han argumentado que Ana María dejó de presentarse al programa donde “aún tenía su lugar”.

Esta polémica las han llevado no solo a ser un caso mediático, sino que Ana María fue ante las autoridades para conciliar, sin embargo, hace unas horas comentó que es oficial y ya demandó a su exjefa para obtener su dinero por tantos años de trabajo.

Ana María Alvarado mostró parte de la demanda contra Maxine Woodside / YouTube: Ana María Alvarado

“Les tengo ahora sí en exclusiva, porque qué mejor que lo diga yo… está interpuesta la demanda formalmente, el proceso ha iniciado. Lo he sostenido, mi actuar ha sido siempre el mismo porque estoy convencida de mis ideas, de mis acciones. Sé que es algo justo… no es por tener followers, es porque ahí laboré durante tanto tiempo y simplemente es lo que corresponde”, indicó en su canal de YouTube.

Ana María comentó también que está tranquila con esta decisión que tomó y a la que tantas vueltas le dio, pues quería hacer lo correcto, “estoy tranquila y… estaré satisfecha con el resultado que designe un juez; simplemente en estas situaciones dos personas no se pusieron de acuerdo, ¿qué dice una tercera persona, que es un juez? Y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”.

En su momento, la conductora indicó que sí le interesaba una reconciliación con Maxine, pero entiende que en pleitos legales esto es complicado, “yo solo voy tras una liquidación, que es lo justo porque el otro día alguien me decía, ‘es que le quieres quitar dinero’. No, yo a ella no le quiero quitar ningún dinero, es un trabajo, algo que yo ya hice y es lo que te corresponde por ley”, compartió durante el proceso con Conciliación y Arbitraje.

Hasta ahora no se han dado cifras de lo que Ana María estaría peleando ahora en un juicio por 30 años de trabajo en Todo Para la Mujer.