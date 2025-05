Maxine Woodside denuncia “inconsistencias” en el caso con Ana María Alvarado: “La guerra sigue”

La guerra entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado parece estar lejos de terminar. Luego de que la conductora de ‘Sale el sol’ asegurara haber ganado la demanda por despido injustificado que interpuso en contra de la llamada ‘Reina de la radio’, esta última se defiende y acusa que hubo “inconsistencias” en el caso.

Durante la emisión más reciente de ‘Todo para la mujer’, Woodside sostuvo que Alvarado “ganó una batalla, pero no la guerra”, pues todavía no se llevan a cabo “las otras instancias correspondientes”.

“Ella siempre habla porque ese chisme le da monetización. Si no habla de nosotros, ya no monetiza nada. Sí, efectivamente fue la sentencia, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Ganó una batalla, más no la guerra. Todavía nos faltan dos instancias más. Entonces, vamos a la siguiente instancia y vamos a ver qué pasa”, puntualizó.

Ana María Alvarado / Redes sociales

¿Hubo inconsistencias en el caso de Maxine Woodside y Ana María Alvarado?

Maxine Woodside dijo haber detectado varias inconsistencias a lo largo del proceso legal que mantiene con Ana María Alvarado. Si bien no dio más detalles, dejó ver que esto habría influido en la victoria de su excompañera de trabajo.

Maxine Woodside “Son tres instancias. Tú te vas a defender en la siguiente instancia porque hay muchas inconsistencias del juez. Como por ejemplo, que yo soy la dueña de Fórmula, cosa que no es cierto, por ejemplo, que yo le tenía que pagar porque soy la dueña de Fórmula. Si fuera la dueña, estaría en Las Bahamas, rascándome la panza”

Además, agregó:

Maxine Woodside “Son tres instancias. Tú te vas a defender en la siguiente instancia porque hay muchas inconsistencias del juez. Como por ejemplo, que yo soy la dueña de Fórmula, cosa que no es cierto, por ejemplo, que yo le tenía que pagar porque soy la dueña de Fórmula. Si fuera la dueña, estaría en Las Bahamas, rascándome la panza”

La también periodista afirma que Alvarado solo dice “babosadas”, pues sostiene no haber estado involucrada en su despido, por lo que considera no tener la obligación que pagarle una indemnización.

“¿Qué no han visto todos los papeles que presentamos? (donde indica) que soy una empleada, al igual que Ana, al igual que todas. (Que por ser dueña) que yo le tengo que pagar, pero si las dos éramos empleadas”, manifestó.

¿Por qué corrieron a Ana María Alvarado de ‘Todo para la mujer’?

Maxine Woodside reiteró que jamás corrió a Ana María Alvarado de ‘Todo para la mujer’. Incluso, sostuvo tener testigos de que, el día en que despidieron a Alvarado, ella le dijo “nos vemos el próximo martes”.

“Nos despedimos y todavía le digo ‘nos vemos el martes’, besos y abrazos. Corte A, su en vivo, en el coche, (diciendo) ‘ay, es el día más triste de mi vida, me acaban de correr’. Eso no es cierto. Lo que sí hablamos ese día fue que quería que yo la ayudara a que la liquidaran en Fórmula”, contó.

Según la llamada ‘Reina de la radio’, Ana María ya quería renunciar a Grupo Fórmula, pues, aparentemente, tenía otro trabajo y no le daba tiempo de trasladarse de un lugar a otro: “Me dijo ‘es que no me va a dar tiempo de llegar a Polanco’. Yo le dije, ‘pues habla con los ejecutivos’. Ella prefiere estar en Imagen”, relató.

Para finalizar, resaltó que Alvarado no formó parte de los inicios de ‘Todo para la mujer’ y reiteró que no tiene la obligación de darle alguna clase de indemnización, pues “no es dueña de la empresa”.

“No más les digo que nos vamos a la siguiente instancia. No le gustaba estar con Shanik Berman, que no le daba tiempo si nos veníamos a Polanco, que por eso quería que le liquidaran. Jamás la corrí. Nunca hizo una nota”, concluyó.

Maxine Woodside / Redes sociales

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre las declaraciones de Maxine Woodside sobre su proceso legal?

En respuesta a lo dicho por Maxine Woodside, Ana María Alvarado, a través de una transmisión en su canal de YouTube, sostiene que ya “ganó” el caso, pues ya existe una sentencia de por medio.

“Tengo derecho, como trabajadora, cuando te despiden injustificadamente. Ya se probó (que trabajaba para ella). Yo ya gané. Este juicio ya se terminó, no hay apelación como ella dice. No le estoy robando. Deberá pagar lo justo por ley”, dijo.

Si bien sostuvo que son pocas las posibilidades de “perder”, pues “un juez ya acreditó que sí trabajó para ella”, puntualizó que Maxine tiene nueve días para “ampararse y empezar este juicio. En este juicio, se puede revocar, modificar o ratificar la sentencia”.

La comunicadora concluyó diciendo que, sin importar el resultado, “ya ganó”, pues pudo probar ante la ley que sí trabajaba para Maxine Woodside.

