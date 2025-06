Daniela Castro y el escándalo que marcó su carrera: ¿la acusaron injustamente de robo en Estados Unidos?

Daniela Castro es una de las figuras más prominentes de las telenovelas mexicanas desde los 80 y 90. Con protagónicos entrañables como el de Cadenas de amargura y personajes de villana inolvidables, su nombre quedó grabado en la memoria de millones desde entonces. Pero en 2018, su vida cambió radicalmente cuando fue detenida en Texas por un presunto robo en la línea de descuento de una tienda de ropa de lujo. ¿La realidad? Hoy, años después, la actriz por fin cuenta su versión en una entrevista con Yordi Rosado.

En aquel momento, la noticia causó revuelo: una estrella de televisión mexicana esposada y arrestada en Estados Unidos. El caso dio la vuelta a los titulares en México y Estados Unidos y, pese a que posteriormente se aclaró que no había cometido ningún delito, el daño a su imagen ya estaba hecho. En su plática con Rosado, Daniela revela que incluso pagó la fianza de otra mexicana que también fue detenida injustamente.

¿Por qué arrestaron a Daniela Castro en Estados Unidos?

Daniela Castro relató que el viaje a San Antonio fue familiar. Estaba acompañada por su esposo Gustavo, su hijo y su nana, Tomasita. Como muchas veces antes, quiso aprovechar su estancia para hacer algunas compras. “Nunca me pruebo yo, jamás, en una tienda”, comentó. Por eso compró, sin probárselas, varias prendas en una tienda de descuento de una marca de lujo.

Cuando se las probó, decidió regresar algunas piezas para cambiarlas de talla. Pero también llevó un monedero electrónico de la tienda para verificar si tenía algún saldo a favor. Aquella acción, aparentemente inofensiva, desencadenó el caos.

Castro contó que durante el proceso de cambio de las prendas fue atendida por dos cajeras que, según recuerda, no hablaban español y no lograban entenderla bien. Ella intentaba preguntar por el saldo en el monedero, pero la comunicación fue deficiente. “Por más que les decía no me entendían: '¿Cuánto tengo en el monedero?’”, relató.

Lo peor vino cuando, al salir de la tienda, un hombre se le acercó. “Me espanté. Me hice para atrás... Me arrebata una de las bolsas. Me arranca la bolsa donde venía la falda y el suéter y dije: ‘No me lo cobraron’”. La acusaron de llevarse prendas sin pagar. Según le dijeron después, la tienda afirmaba que se trataban de ocho artículos robados, aunque sus abogados probaron que eso no era cierto.

“Me lleva a un cuartito y yo conocía a varios empleados de ahí porque a cada rato iba. A uno que habla español le dije: ‘Ayúdame, ¿qué está pasando? Y no sé qué va a pasar’. Me llevaron a una traductora. Se burlaban de mí. Tiraban las bolsas con la ropa y me metieron en la lista de que lo que supuestamente me había robado. Eran ocho cosas y mis abogados comprobaron que no”. Daniela Castro

¿Daniela Castro estuvo en la cárcel en Estados Unidos?

Luego de que acusaran de robo de varios artículos en una tienda de ropa en San Antonio, Texas, la actriz relató cómo llegó a un lugar de detención donde la ficharon.

“Me esposan. Me llevan a los separos. Ahí me hacen la foto”, confesó. Daniela Castro narró con detalle el ambiente hostil del lugar y su principal preocupación: que sus hijos no se enteraran. “Lo único en lo que pensaba es que mis hijos no se enteraran”.

Durante su detención, conoció a otra mexicana arrestada por un error en la caja de la tienda. La mujer, que tenía dos hijos pequeños y su esposo estaba en Cancún, lloraba desconsoladamente.

Daniela decidió ayudarla: “Le dije a mi esposo: ‘Tráete otros 800 dólares. Después te explico’, y se pagó la fianza”.

Además, relató que sí les dieron comida, pero no quiso comer ni usar el baño de la celda que estaba a la vista: “Yo no iba a ir al baño ahí. Estaba el teléfono, el lavabo y del otro lado el baño, enfrente de todos. Imagínate a lo que olía”. Aquella experiencia traumática dejó huella.

¿Cuánto pagó Daniela Castro de fianza, luego de que la acusaron de robo en una tienda de lujo en EUA?

Según cuenta la actriz, se difundieron versiones erróneas sobre que habría robado 800 dólares en ropa. Ella aclaró que esa cifra corresponde a la fianza que tuvo que pagar para salir libre. “Dijeron que yo me había robado 800 dólares y la fianza era de 800 dólares“ es decir poco más de 15 mil pesos mexicanos actuales.

El error en la tienda, sumado a la confusión con las cajeras y los artículos que no le cobraron, acabó en una pesadilla legal que manchó su reputación. La misma Daniela admite que en ese momento pensó que todo había sido “algo ya previsto” por parte de la tienda.

A pesar de que los cargos fueron retirados, su nombre fue motivo de titulares en México y Estados Unidos. Y aunque su carrera no se detuvo por completo, el episodio se convirtió en uno de los más recordados y comentados de su vida.

Afortunadamente no del todo fue malo pues también pudo sacar a la joven que se encontraba injustamente con ella, por lo que la actriz tuvo que desembolsar mil 600 dólares, es decir 30 mil 576 pesos mexicanos.

