Danka Castro revela cómo es trabajar con su mamá, Daniela Castro en Cautiva por amor: “el nivel de monstruo...”

Danka Castro (22 años), primogénita de la primera actriz, Daniela Castro (55), abrió su corazón y nos platicó sobre la relación con su madre. “Mi mamá es maravillosa. Siempre me da consejos cuando se los pido. Me encanta que me deje fluir y crear mi propia identidad. Eso es algo que me tiene muy feliz y se lo agradezco demasiado”.

“Ella nunca ha sido estricta conmigo como actriz, pero sí como mamá. Por ejemplo, un día se me ocurrió dejar un vaso roto y la consecuencia fue que no me dejó salir en una semana. Es muy estricta, pero yo no sería lo que soy ahora si no fuera por ella”, indicó.

“Es una mujer muy fuerte, guerrera, determinada y ch1ng0n4. Podría decirles un ch1ng0 de cosas de ella. Perdón por la expresión, pero eso es lo que pienso. Me heredó su gran fuerza como mujer”, manifestó.

Danka Castro / Cortesía de la actriz, Prensa Danna e Instagram @danka.oficial

¿Cómo es para Danka Castro trabajar a lado de su mamá, Daniela Castro, en ‘Cautiva por amor’?

Le preguntamos sobre su sentir al trabajar junto con ella en Cautiva por amor, donde interpretan a madre e hija.

Aseguró: “Compartir telenovela con ella me llenó de mucha felicidad. Son muchas emociones encontradas. Por una parte, sentí alegría y emoción, y por la otra, nostalgia por algunas escenas muy fuertes que pronto podrán ver. Además, tenía nervios por el nivel de monstruo que es ella como actriz”.

“No me importan las comparaciones que nos hagan. Que digan lo que quieran. Me da igual lo que la gente piense de nosotras”, resaltó.

Danka Castro y Daniela Castro / Cortesía de la actriz, Prensa Danna e Instagram @danka.oficial

¿Cuál es el personaje de Danka Castro, hija de Daniela Castro, en ‘Cautiva por amor’?

Danka nos habló de su personaje, ‘Valeria Fuentes Mansilla’: “A ella no le importa llevarse bien con los peones ni con las personas más ricas que se puedan imaginar. Es una mujer muy valiente, sencilla, determinada y generosa, pero impulsiva. Eso la llevará a enfrentar muchas consecuencias. Estoy muy feliz y agradecida con Adrián Ortega (director general de contenidos) y Ana Vega (directora detalento) por confiar en mí y brindarme esta gran oportunidad en mi carrera”, concluyó.

Danka Castro / Cortesía de la actriz, Prensa Danna e Instagram @danka.oficial

¿Quién es Danka Castro, hija de Daniela Castro?

Danka Castro es la primogénita de Daniela Castro.

En 2011 apareció en la telenovela Una familia con suerte. Después, en ¿Qué le pasa a mi familia? (2021). Ahora en Cautiva por amor.

En 2024 formó parte del reality de cocina Top chef VIP 3.

Cuenta con 219 mil seguidores en Instagram.

