Hija de Daniela Castro recuerda severo maltrato escolar y su mamá rompe en llanto: “Me patearon”

Danka Castro, hija de la reconocida actriz mexicana Daniela Castro, conmocionó al revelar que fue víctima de acoso escolar durante su infancia. A través de una entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, la joven de 22 años compartió por primera vez los detalles del infierno que vivió cuando era niña durante dos años, mientras cursaba la secundaria en una prestigiada escuela de élite.

“Sufrí un bullying fuertísimo. Me metieron a un bote de basura, casi me meten al escusado (...) Me pegaron en las piernas. Me patearon. Me aventaron de las escaleras. Me quitaron mi comida”, confesó con voz firme, pero visiblemente afectada.

¿Por qué le hacían bullying a Danka Castro?

El motivo detrás del acoso escolar, según explicó la joven, fue su deseo de encajar y “pertenecer” a un grupo de compañeras. No obstante, ese anhelo la llevó a soportar vejaciones físicas y emocionales por parte de otras alumnas, quienes la agredían sistemáticamente.

Danka explicó que cuando intentó buscar ayuda, la situación empeoró: “El bullying aumentó cuando acusé a las niñas con la prefecta (...) Pensaba que no me iban a creer”.

La joven incluso recurrió a ocultar las evidencias de los abusos: “La primera vez las acusé, las reportaron, pero a la semana me tiraron de las escaleras y ahí decidí callarme por un año. Empecé a usar suéteres de manga larga para no mostrar mis brazos porque estaban llenos de moretones”.

Danka Castro, hija de Daniela Castro confiesa que sufrió bullying en la escuela. / Captura de pantalla

Daniela Castro llora al recordar bullying que sufrió su hija Danka en la escuela

La entrevista también incluyó el testimonio de Daniela Castro, quien no pudo contener las lágrimas al recordar lo que vivió su hija: “Fue gracias a Alexa, su hermana, que me enteré. Danka nunca nos dijo nada porque no quería hacer el problema aún mayor”.

La actriz, de 55 años, confesó que deseaba enviar un fuerte mensaje a las agresoras, “A esas arpías” pero fue su propia hija quien la frenó: “Danka me dijo: ‘Que Dios las bendiga’”.

“Mi hermana me salvó. Es una inspiración para mí. Es muy madura y es un ejemplo para mi. Estaba en tercero de primaria y ella pasó al siguiente año y se dio cuenta que no comía en el recreo, y me metía a la enfermería, porque no sabía dónde estar para que no me molestaran. Ella le contó a mis papás lo que estaban pasando. Tenía miedo de que hablaran con la prefecta, porque podían recibir un reporte, suspensión, pero no una expulsión”. Danka Castro

Daniela Castro, conmovida describió a su hija como una niña generosa y sensible, lo que habría influido en que soportara tanto maltrato:

“Ella es una niña muy generosa, muy dadivosa, lo que quería era pertenecer, ser aceptada”. Daniela Castro

Danka Castro, hija de Daniela Castro confiesa que sufrió bullying en la escuela. / Instagram:@danka.oficial

Danka, hija de Daniela Castro, revela cómo fue reencontrarse con sus agresoras

Danka reveló que la institución donde ocurrieron los hechos fue el Colegio del Bosque, al que calificó como “elitista” y contradictorio: “Es una escuela donde supuestamente se promueven valores católicos, pero no hay nada de eso”.

La actriz reveló que al enterarse de esta situación, ella y su esposo hablaron con la directora pero decidieron sacar a su hija de la escuela. Daniela y Danka se mostraron muy conmovidas.

Danka aseguró que ella perdonó a sus agresoras, y reveló años más tarde se las encontró y llegaron a saludarla como sin nada hubiese pasado. Ella respondió: “Perdón, ¿te conozco?”.

La actriz recordó: “Fue el golpe más fuerte que pude haber dado. Con eso me quedé. Obvio, me duele cuando lo hablo, pero es porque no quiero que ninguna niña pase por eso”.

