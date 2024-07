Hija de Daniela Castro: Su salud peligra por el vape

Hace unos días se dio a conocer que una de las hijas de la primera actriz Daniela Castro, Alexa, presenta, por segunda vez, un tumor en la lengua debido al uso del cigarro electrónico.

Tiene que ser operado. Platicamos con Danka, su hermana, quien nos dice cómo se encuentra la cantante: “Lamentablemente tenemos una adicción al vape (vaporizador). Me incluyo. Muchos jóvenes están cayendo en esto y, como puedes fumar con esto en todas partes, nos afecta”.

Asegura que a su hermana le afectó más por ser cantante: “Con las cuerdas vocales debes de tener mucho cuidado. Pero está bien, gracias a Dios. Esta situación hay que verla como una oportunidad para cambiar y no como un problema”.

Al ver la magnitud del daño, le preguntamos si ella lo ha tratado de dejar, y nos respondió:

“No, yo no (ríe). Me gusta. Lo traigo a todas partes. Sé que es algo que se tiene que dejar, pero no está en mis planes. Alexa no lo usa tanto como yo. Fumó (cigarro), pero ya no lo hace desde hace tiempo. También tiene secuelas”. Danka

Danka, hija de Daniela Castro, es consciente de los daños del vape

Entiende las consecuencias del uso de vaporizadores: “Te metes agua a los pulmones. Es lo peor. Pero me gusta y lo disfruto. Además, en mi familia casi todos fuman: mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis primos. Todos fuman. Es difícil dejarlo cuando tienes gente a tu alrededor que vive fumando. Pero, gracias a Dios, todos bien”.

A Danka la encontramos hace unos días en la presentación de la novela ‘Cautiva’, donde participará al lado de su madre:

“Tengo mil emociones encontradas. Siento maripositas en la panza. Es un honor estar en esta producción. Este proyecto llegó de una manera chistosa”. Danka

Yo estaba compitiendo en un reality de cocina (Top chef) y mi mánager me habló. Me dice: ‘Tenemos un casting para ti’. Lo hice desde allá y, a la semana, me avisan que me quedé y que, además, mi mamá será mi mamá en la trama”.

Asegura que trabajar con su mamá ha sido lo mejor.

“Ella siempre ha sido mi maestra desde que soy chiquita. Me ha inculcado la actuación. Desde los 5 años me metía al set con ella a ver sus escenas y no me iba. Me quedaba todo el día viendo su escena”. Danka

“Ahora estoy feliz. Mi mamá tiene un carácter fuerte. Es una mujer que tiene una voz grave y que habla y dices ¡ay, está enojada!, pero no. Me ha dado los mejores consejos”.

No usa el apellido Castro para abrirse camino por sí sola: “Me enorgullece de dónde vengo. Tanto del lado de mi padre como de mi madre. Decidí dejarme ‘Danka’, para que la gente me identifique. No tengo nada que ocultar. Amo a mi familia, pero quiero que me reconozcan por mi talento, mi esfuerzo y disciplina. Crear una identidad propia y no ser ‘la hija de’”, concluyó.

USAR VAPE TRAE CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA SALUD

El vape es un cigarro electrónico que calienta un líquido hasta convertirlo en aerosol (vapor). Este se activa con la inhalación de la boca. No se trata de vapor de agua. Suele tener componentes como la nicotina, saborizantes artificiales y sustancias peligrosas o desconocidas.

Los riesgos del vape son:

Caer en una adicción (consumirlo de manera exagerada y constante). Ansiedad y depresión (la nicotina produce estas dos y también ocasiona la perdida de la memoria).

Impotencia (disfunción eréctil en los hombres).

Problemas para dormir.

Bronquitis y daño en los pulmones. Enfermedades cardíacas y cáncer.

El vape se promociona como un medio para dejar la adicción a la nicotina. Su uso se recomienda por no más de 2 meses.

Se estima que en nuestro país más de 17 millones de personas (más los adolescentes) usan esta alternativa.

