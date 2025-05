Tras llorar Daniela Castro por bullying a su hija, Ana María Alvarado dice: “Se le olvidó que ella era bully”

Danka Castro, hija de la reconocida actriz mexicana, Daniela Castro, sorprendió al público al revelar que fue víctima de severo bullying escolar durante su adolescencia.

En una emotiva entrevista con Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, la joven de 22 años compartió el calvario que vivió durante dos años en una prestigiosa escuela de élite, donde el acoso fue tan severo que sus padres tuvieron que cambiarla a otra institución educativa.

Danka Castro reveló ser víctima de bullying

“Sufrí un bullying fuertísimo. Me metieron a un bote de basura. Casi me meten al escusado (...) Me pegaron en las piernas. Me patearon. Me aventaron de las escaleras. Me quitaron mi comida”, relató Danka.

La joven explicó que el acoso comenzó cuando intentó encajar en un grupo de compañeras, pero terminó siendo sistemáticamente agredida. Su hermana, Alexa, fue clave para que la familia se enterara de la situación, ya que Danka ocultó durante meses las señales del maltrato por miedo a represalias.

Mira: Daniela Castro rompe el silencio: “Trataron de secuestrarme; hubo balazos y un ángel me salvó”}

Danka Castro, hija de Daniela Castro confiesa que sufrió bullying en la escuela. / Instagram:@danka.oficial

Daniela Castro llora al recordar que su hija Danka Castro sufrió bullying en la escuela

Durante la entrevista, Daniela Castro no pudo contener las lágrimas al escuchar el testimonio de su hija. La actriz, conocida por su participación en telenovelas como Cadenas de amargura y Me declaro culpable, se mostró profundamente conmovida y confesó que fue su hija menor quien dio la voz de alerta.

“Fue gracias a Alexa que me enteré. Danka nunca nos dijo nada porque no quería hacer el problema más grande”, declaró.

La actriz, de 55 años, confesó que deseaba enviar un fuerte mensaje a las agresoras, “A esas arpías” pero fue su propia hija quien la frenó: “Danka me dijo: ‘Que Dios las bendiga’

Daniela Castro / Facebook: Daniela Castro

Ana María Alvarado le recuerda a Daniela Castro que hacía bullying a sus compañeras, ¿karma?

Sin embargo, tras las declaraciones de Danka, surgió una inesperada reacción. La periodista de espectáculos, Ana María Alvarado sorprendió al recordar públicamente que, en su época escolar, fue la propia Daniela Castro quien solía ejercer bullying hacia sus compañeras.

“Se puso muy triste Daniela Castro, pero ¿cómo es la vida? Tal vez ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela. Yo lo vi, porque íbamos en el mismo salón”, expresó Ana María en el canal de YouTube Mitch TV.

Según la comunicadora, Daniela, quien por entonces empezaba a destacar por su participación en el programa Cachún, cachún, ra, ra, no tenía el mejor trato con sus compañeras:

“Nos trataba muy mal. Era de las que molestaba, y bien. Ya pasaron muchos años. Quizá a ella se le olvidó, pero a quienes fuimos víctimas, no se nos olvida”.

Ana María Alvarado finalizó su comentario con un tono crítico, pero reflexivo: “Nos trataba bien feo. Lo recuerdo claramente, y ahora que le pasa a su hija, le parece injusto”.

Mira: Daniela Castro revela que fue víctima de fraude: “No caigan en estos engaños”