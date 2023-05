Isabel Madow aclara si realmente tuvo relaciones en Big Brother

Fue en 2003, cuando Isabel Madow fue elegida para el intercambio de Big Brother Vip con El Gran Hermano en España.

Isabel Madow estuvo presente en la más reciente emisión de El Minuto que Cambio mi Destino, entrevista que le realizó Gustavo Adolfo Infante, donde recordó su polémica participación en Big Brother Vip 2003.

Recordemos que Isabel Madow se hizo famosa tras ser la famosa secretaria de Brozo, un personaje creado e interpretado por el comediante mexicano Víctor Trujillo.

La modelo participó en Big Brother VIP y fue la integrante elegida para el intercambio con El Gran Hermano España 5, donde su participación no pasó desapercibida.

Isabel Madow se volvió muy famosa a inicios de la década de los 2000, por ser la secretaria de Brozo. / Facebook: Isabel Madow

Madow generó polémica al pasear por la casa en tanga y se le vio muy cariñosa junto a José Luis Reséndez, con quien incluso se llegó a creer que tuvo un encuentro íntimo.

Tras varios años después, Isabel Madow aclara si tuvo relaciones sexuales con José Luis Reséndez, quien participaba en El Gran Hermano.

Isabel Madow actualmente se dedica a crear contenido para adultos. / Facebook: Isabel Madow

Isabel Madow habla de su polémica en el Gran Hermano

La modelo consideró que recibió muchas críticas por su comportamiento, cuando solo tenía 25 años y estaba soltera.

“Ay cosas más fuertes y conmigo me mandaron a la hoguera porque me puse una tanga y me fui a España y me besé con un español, bueno pues era soltera, tenía 25 años; hicieron más escándalo del que fue, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que me satanizaron mucho”, dijo Madow en El Minuto que Cambió mi Destino.

. @Isabel_Madow habla de su separación con su exesposo cuando entró a trabajar con #Brozo y su escandalosa participación en #BigBrother, donde fue satanizada por aparecer en tanga y besarse con alguien más.#MinutosQueCambian: https://t.co/RARtNxCr9S pic.twitter.com/QIvgrWzWeF — El minuto que cambió (@elminutoque) May 21, 2023

La creadora de contenido para adultos confirmó a Gustavo Adolfo Infante que no tuvo relaciones en el reality español.

“No, no (no hubo sexo, o sea sí hubo cachondeo y beso y todo, pues él era muy guapo, yo estaba sola en España, aparte yo no pensé que fuera tanto escándalo, ahora todos somos monjas ¿no? Ahora resulta que nadie se besa y nadie hace nada, todos son monjas”, mencionó Madow, quien aseguró hoy en día pasan cosas más fuertes en los realities.