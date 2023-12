Las estrellas bailan en Hoy: Agustín decide abandonar el reality; Isabel Madow se molesta ¡audio exclusivo!

Hoy, la semifinal de Las estrellas bailan en Hoy vivió un momento sumamente inesperado con la decisión de Agus Fernández de salir de la competencia a pesar de que el público había votado por él y su pareja de baile Isabel Madow para hacerlos llegar a la final.

Agus comentó en el programa entre lágrimas que no le parecía justo seguir en la competencia después de las críticas que recibió con su baile y la petición del jurado a que no votaran por ellos porque no estaban al nivel de los demás.

Al respecto, Agustín nos compartió en una entrevista exclusiva vía telefónica con TVNotas: “Es una decisión que tomé en el momento. No lo tenía planeado, pero sentí que no estaba a la altura del proyecto, que no nos estaban saliendo los bailes como quisiéramos y mis compañeros estaban dejando la vida, tenían tiempo de ensayar mucho más que nosotros”.

Agustín pide perdón a sus seguidores por abandonar el reality pese a sus votos para llevarlo a él y a Isabel a la final / Instagram

Y agregó, “lo que hacen es increíble y sentí que era el momento de dar un paso al costado para que ellos pudieran llegar a la final. Por más que la gente nos salvara tanto, sentí eso”.

Le preguntamos si Isabel Madow se había enojado ante esta decisión ya que no la consultó sobre esta situación y nos respondió: “Sí, un poquito, yo ya vine a pedirle disculpas”.

Isabel Madow le reclama a Agustín Fernández por no consultar con ella la decisión de su salida de Las estrellas bailan en Hoy en la semifinal

Sin embargo ahí vendría un momento de gran tensión ya que Isabel llegó en ese momento en la entrevista y le dijo a Agustín: “No me has pedido ninguna disculpa. Mentira, no me ha pedido ninguna disculpa”.

Y muy molesta nos comentó cómo se sentía: “Me hubiera gustado ser parte de esa decisión cuando llevamos 10 semanas bailando juntos. Mi entrega y compromiso ahí han estado. Mi hijo lleva dos meses sin ir a la escuela de que nos la vivimos en Televisa.”

Isabel nos dijo que también pensaba en tomar esa decisión, pero se siente desilusionada de su pareja de baile porque no lo consultó con ella: “Me siento un poco desilusionada porque no fui parte de esa decisión aunque yo la iba a tomar de todas maneras pero junto con él”.

Añadió: “Yo no hubiera tomado una decisión sola porque yo no vine a un concurso sola. Sí me duele. Me siento muy desilusionada en ese sentido. Me voy muy satisfecha con lo que yo hice. Fuera de lo que digan los jueces que desde el principio fueron muy duros conmigo hasta hoy, yo sé la verdad de las cosas. Y siento que la decisión de Agustín es como una falta al público que todas las semanas nos estuvo salvando. Yo no quería defraudar al público. Agustín no me ha pedido una disculpa, ojalá en algún momento lo haga”.

Finalmente ambos agradecieron a la producción de Las estrellas bailan en Hoy por haber sido parte de este reality que ha conquistado a la audiencia.

¿Qué pasó en la semifinal de Las estrellas bailan en Hoy?

La gran semifinal fue un caos porque Galilea Montijo estaba afónica y así tuvo que conducir este gran momento.

En medio de la competencia tan reñida, la mayoría de las parejas recibieron felicitaciones excepto Isabel y Agustín. Los jueces pidieron que no votaran por ellos porque no estaban al nivel de sus compañeros y no merecían llegar al final del proyecto.

Isabel nos compartió que está desilusionada de su pareja de baile por no tomarla en cuenta en la decisión de abandonar la competencia / Instagram

Tefi Valenzuela apoyó esto y dijo que se trataba de un concurso de baile y no de fandoms.

Finalmente, las parejas salvadas y los primeros finalistas fueron: Daniela Parra y Rafa Nieves; Dania Méndez y Marco León y Agustín Fernández e Isabel Madow.

Sin embargo, de manera inesperada, Agustín tomó el micrófono y dijo con la voz entrecortada que prefería dejarle su lugar a las parejas que sí lo merecían, así que con esto, ellos fueron la última pareja eliminada.

Sin duda esta fue una decisión polémica como nos contó el amigo de Nicola Porcella, que desató la desilusión de Isabel Madow porque no le consultó sobre esto previamente.

