Las estrellas bailan en Hoy: Nashla considera su expulsión como injusta junto a Roberto Carlo

Este pasado viernes Las estrellas bailan en Hoy vivió su expulsión más inesperada con la eliminación de Roberto Carlo y Nashla, quienes se perfilaban para ser de los posibles ganadores del certamen.

TVNotas conversó con ellos sobre su sentir y Nashla nos dijo: “Que nos regresen. Me encantaría regresar a la competencia. Sí siento una injusticia en mi ser pero al final también una justicia porque sabemos las reglas del juego. Es una injusticia justa y mejor ver la parte amable y lo que se vivió”.

Mientras que Roberto Carlo señaló: “Para mí las cosas suceden como son, el destino siempre es perfecto. La competencia era conmigo mismo todos los días en la pista, porque era una manera de conectar con el público y que la gente me conociera en otro aspecto”.

Nashla y Roberto Carlo fueron eliminados cerca de semifinal

Roberto Carlo “Si ya no regresamos que volviéramos a una edición All Stars para que la gente nos vuelva a ver y nos saquemos la espina”.

En cuanto a la polémica participación de Agustín Fernández e Isabel Madow que siempre obtienen bajas calificaciones pero que siguen en el concurso, nos dijo Nashla: “Parte de lo que se requiere para estar en el reality es el apoyo del público y Agus tiene un gran fandom y eso se valora mucho. Ojalá que se la crean más y que la oportunidad que les da el público la lleven al máximo”.

Finalmente le preguntamos a Roberto Carlo sobre su posible inclusión como conductor en este matutino y nos comentó: “Ese rumor está latente desde hace muchos años y hoy estoy más cerquita de ese sueño, poder compartir con los conductores que me han inspirado en mi carrera. No se ha hablado todavía pero yo no descansaré hasta que ese sueño se cumpla”.

Y nos dijeron que su pareja favorita para ganar es Dania Méndez y Marco León, a quienes les tienen mucha fe.

