Edwin Luna comparte polémicas fotos en ropa interior por Navidad ¡No se salvó de las críticas!

Edwin Luna no solo se ha consolidado como uno de los cantantes más representativos de la música regional mexicana, sino que también se ha enfrentado a la opinión pública debido a las polémicas en las que ha estado enredado junto a su esposa, Kimberly Flores.

Esta ocasión no fue la excepción, ya que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey sorprendió a sus seguidores con una polémica galería cuyo tema era de una de las épocas favoritas del año, la Navidad.

Kimberly Flores y Edwin Luna / Redes sociales

Te puede interesar: Edwin Luna reacciona a las críticas por subir una foto con su esposa en el perfil de La Trakalosa

Edwin Luna pública controversial galería en Instagram y le llueven críticas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Edwin Luna quiso dejar boquiabiertos a sus fans al inaugurar las fiestas decembrinas con una galería de instantáneas en las que él posó con ropa interior muy navideña.

“Encendiendo las luces de la Navidad y las pasiones de esta temporada. ¿Quién más está listo para celebrar juntos? ¿Listos para un juego navideño? Comenta con tu emoji favorito de la Navidad”. Edwin Luna

Sin embargo, el intérprete de Broche de oro no se esperó que usuarios reprobaran estas imágenes y lo llenaran de ataques y burlas. Incluso, consideraron que esta acción es “lamentable” para su carrera.

Así lo público Edwin Luna:

No te pierdas: Edwin Luna ayuda a Kimberly Flores a debutar en la música y los tunden en redes: “Tiembla Ninel Conde”

“Esta bueno el calcetín jajajajjajajajaja porque si estuvieras así no lo (te) engañaría la v*eja”, “Es muy necesario este tipo de fotos para tu carrera? Qué lamentable”, “Ni el pavo en navidad tiene tanto relleno”, “Dime que presumes y te diré que careces”, “Te la creería si no fuera tan notorio el pañal oh (o) calcetín, oh (o) papel oh (o) lo que te hayas puesto para rellenar”, “Puro relleno de temporada”, “Yo le dije que vendrían cosas peores y ahí está la prueba”, “Y por qué tanto trapo ahiiiii”, “Te hubieras acomodado bien los calcetines”, fueron algunos comentarios.

Edwin Luna / Facebook: Edwin Luna

Edwin Luna reacciona a las críticas por sus fotografías en ropa interior

Por su parte, Edwin no tardó en reaccionar a las críticas en los comentarios de su publicación y, muy a su estilo, respondió a todos sus detractores.

“Jajaja se mam… con todos los comentarios. Se pone chido el cotorreo, jajaja de calcetín á hernia”, agregó: “No es calcetín, al chile noooo fue un sobre de miel jajaja”.

Además, su pareja, Kimberly Flores, habría defendido a su esposo llenándolo de halagos por estas fotografías: “Mi santa, le faltó el moño”.

Te recomendamos: ¿Quién es Alejandra Espinoza, la celebridad que encarnó a Llama en Quién es la máscara?