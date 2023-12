¿Quién es Alejandra Espinoza, la celebridad que encarnó a Llama en Quién es la máscara?

El pasado 3 de noviembre, Alejandra Espinoza sorprendió a todos al revelar que era el personaje de Llama en ¿Quién es la máscara? La actriz perdió su lugar en la competencia frente a Huesos, Pastelitos y Puercoespunk.

Si bien disfrutó su participación en el programa de Televisa, la también exreina de belleza admitió que no fue un reto fácil. Incluso dudó de si realmente entrar al concurso o no, pues no se sentía capaz de cantar en un escenario.

“Fue una experiencia espectacular. Hice un montón de cosas que no estoy acostumbrada a hacer. Salí de mi zona de confort. Jamás canté en un escenario. Fíjate que mi agente, desde hace rato, me había dicho: ‘¿Te interesa?’, y yo (le respondía): ‘Ay no, qué vergüenza. Yo no canto’. Me daba mucha vergüenza” Alejandra Espinoza

Asimismo, afirmó que estar en el show le permitió ser más extrovertida y mostrar otra faceta en su trayectoria artística: “Fui otro yo. Normalmente, soy más reservada. El hecho de tener un personaje te permite, pues ser eso; un personaje”, indicó.

Además de su timidez, Alejandra tuvo que aguantar el disfraz, el cual, al ser de peluche, generaba muchísimo calor y problemas para respirar.

“Cuando ya me quito la máscara, estaba chorreada de sudor. Hacía demasiado calor. Es supersofocante. En mi segunda presentación, creí que me iba a desmayar porque se me fue la respiración. Es muy fuerte. Es como una presión doble”, mencionó.

Pese a todos los problemas, sostuvo que su experiencia en el reality fue algo sumamente maravilloso, pues le permitió hacer cosas que probablemente no haría sin disfraz.

Alejandra Espinoza perdió el segundo combate de la reciente transmisión de ¿Quién es la máscara?

Conoce más de Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza Cruz nació un 27 de enero de 1987 en Tijuana, Baja California. Es una famosa exreina de belleza, actriz y presentadora de televisión.

Su debut en los certámenes empezó en 2006, cuando entró a Nuestra Belleza México y obtuvo el tercer lugar. Un año después, fue la ganadora de Nuestra Belleza Latina. Tras esto, firmó un contrato de exclusividad con Univisión y estuvo de corresponsal en El gordo y la flaca, así como de copresentadora en Sábado Gigante.

En 2014, fue coanfitriona de Nuestra Belleza Latina 2014. En ese mismo año, se dio a conocer que Espinoza fue elegida para ser la presentadora del concurso de canto La Banda, que salió al aire en 2015.

Unos años después, regresó a México y participó en el remake de la novela Rubí, junto a Camila Sodi y José Ron. En 2022, estuvo como protagonista en el melodrama, Corazón Guerrero. Durante este año, participó en el reality Mi famoso y yo, así como en la serie de Lifetime, Amores que engañan.

Alejandra Espinoza contrajo matrimonio en el año 2011 con Aníbal Marrero y actualmente tienen un hijo.

Alejandra Espinoza está casada

