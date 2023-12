Briggitte Bozzo reveló que siente atracción por Brandon Castañeda, aunque él tiene novia ¿Amor de tres?

Platicamos en exclusiva con Briggitte Bozzo, quien nos contó sobre la conexión que ha tenido con su compañero de baile Luja Duhart en Las estrellas bailan en Hoy.

Briggitte Bozzo “Sé que de repente me explotan mucho mis emociones, pero es por el hecho de coordinar con mi pareja de baile. No estoy acostumbrada. Siento que sí he mejorado mucho desde que llegué. Me muevo mejor y tengo mucha más fuerza”.

“Sé que he tenido varias peleas con Luja, pero es porque ambos somos fuego puro. El convivir mucho con una persona implica tener momentos de enojos, alegres y demás, porque no solo convivimos en lo laboral, sino también en lo personal, tenemos una amistad muy bonita y nos queremos mucho”, nos contó.

También reveló el motivo por el cual ha tenido varias peleas con Duhart, dejando en claro que nunca han dejado de apoyarse.

“Creo que los dos somos de mecha corta, pero yo gano por un poco más. Hay veces donde llega al entrenamiento con un 20% y él da el 80% o viceversa. Sin embargo, afortunadamente entre él y yo hay mucha empatía y logramos salir del reto que nos pongan”. Briggitte Bozzo

“Todo el mundo pensó que entre Luja y yo había algo más, pero quienes conocen a Luja, saben qué es lo que realmente le gusta. La gente confunde las cosas. Entre nosotros hay química en el baile y en la amistad, nada más”.

Luja Duhart y Briggi Bozzo son los favoritos para ganar las estrellan bailan en hoy

Hay favoritismo por parte de Ema Pulido

Por otro lado, Bozzo comentó si la jueza Ema Pulido tiene algún favoritismo con sus compañeros de baile

Briggitte Bozzo “Realmente no sé por qué Ema nos crítica mucho. No he tenido una plática con ella. Al final sus comentarios me hacen ser más fuerte y no importa si el comentario es bueno o malo. Nosotros lo tomamos de la mejor manera”.

“No sé si tenga favoritismo con mis demás compañeros, puede que sí, pero la verdad no me fijo mucho en eso. Solo me concentro en mí y en hacer bien mi trabajo, eso es lo único que importa y si Ema tiene alguna pareja favorita, no le presto atención”.

“Lo que le falta a Ema es tener más tacto para decir las cosas y debo confesar que al principio me pegaban mucho sus comentarios, por ejemplo, cuando criticó mi cuerpo me pegó muy duro. De hecho, lo hablé con producción, porque sí me afectó lo que dijo. Obviamente cada uno decide hasta dónde nos afecta eso y afortunadamente sé lo que valgo. Lo único que tomo son los comentarios constructivos y a los negativos no les hago caso”. Briggitte Bozzo

Además, confesó que en el reto de patines le molestaron las críticas de los jueces.

“No sé si la señora Ema y yo seamos amigas por la diferencia de edades, pero sí puedo decir que la admiro mucho y si me la llego a encontrar, la saludaré con mucho gusto”.

Briggitte Bozzo “En el reto de patines me sentí muy incómoda con las críticas que obtuvimos, porque nos pusieron dos opciones: bailar con algún famoso o bailar en patines, pero casi nadie quiso bailar en patines, solo Daniela, Rafael, Luja y yo nos arriesgamos y me molestó eso”.

¿Brigitte Bozzo quiere algo más que una amistad con Brandon Castañeda?

Finalmente, Briggitte Bozzo reveló que siente atracción por Brandon Castañeda, quien mantiene una relación con la influencer Queen Buenrostro

Briggitte Bozzo “Me molestaron los comentarios de los jueces. Estamos en la décima semana y nadie se atrevió a bailar de esa forma. Yo quería ver un reconocimiento bonito de su parte, pero no fue así. Cada uno tuvo su opinión y al final me quedo con mi propia opinión”.

“Sinceramente no sé si ganaré esta competencia, pero llegar a la final será mi mayor ganancia”.

“Brandon es un tipazo, me gusta mucho y hay atracción por parte de los dos. Si estuviera aquí conmigo, sentiría esa atracción, sin embargo, respeto mucho que tenga una relación. Sé que el hombre indicado llegará en cualquier momento”.

