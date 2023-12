Una persona de producción confesó que no soportan a Isabel Madow en Las estrellas bailan en Hoy

En TVNotas hablamos con una persona de la producción de Las estrellas bailan en Hoy, quien nos contó que Isabel Madow ha sido grosera con el personal y que su maestro de baile le puso un ultimátum. Aquí te mostramos la entrevista.

¿Qué pasa con Isabel?

“Lo que pasa es que Isabel cambió mucho su forma de ser. Ya no es la misma desde que entró al reality show de Las estrellas bailan en Hoy y la verdad es que ella sigue vigente en el programa, pero por Agustín. No por su baile”.

¿En qué sentido ha cambiado?

“Isabel se cree la reina de Televisa. Trata muy mal a la gente que la rodea, es una persona grosera y no tiene tacto para decir las cosas. Tiene actitudes muy prepotentes y la verdad es que la gente se cansa de eso”.

Isabel Madow se volvió muy famosa a inicios de la década de los 2000, por ser la secretaria de Brozo. / Facebook: Isabel Madow

¿Qué tipo de actitudes?

“Trata muy mal a todos. Pide las cosas de una forma muy grosera y se queja por todo. He visto que con cada baile siempre es un problema para ella, porque según ella es una mujer muy ocupada. No le gustan las coreografías y hasta el maestro ya le puso un ultimátum”.

¿Qué le dijo?

“El maestro de baile se hartó de los malos tratos de Isabel y un día ella le respondió de una forma muy grosera, y pues el maestro estalló por sus desplantes. Le dijo que si seguía con sus actitudes, ya no les iba a enseñar nada”.

Isabel Madow. / Facebook: Isabel Madow

¿De plano?

“Así es, Isabel siempre se escuda diciendo que está muy ocupada. Tiene problemas con equis cosa o persona y se queja de los bailes, pero no hace el pequeño esfuerzo para mejorar en sus coreografías. No la vemos comprometida desde el día uno que comenzó este show y para serte muy sincero, yo no he visto contento a Agustín bailando al lado de ella”.

¿Cómo has visto a Agustín?

“Él anda muy metido en el baile. Sabemos que Agustín no baila y lo ha dicho muchas veces frente a las cámaras, pero soy testigo que le ha echado muchas ganas a todo lo que le ponen. Nunca lo hemos visto de negativo y siento que eso lo ha ayudado a que la gente vote por él. Sin embargo, no lo veo tan contento de bailar con ella, porque cuando Isabel se queja, él se queda callado y no opina nada, pero sus expresiones lo dicen todo, ya se cansó de lo mismo”.

¿Qué crees que le pase a Isabel?

“No tengo la menor idea y debo confesarte que cuando la vemos llegar, mejor ni le hablamos, porque en verdad le falta humildad a la señora. Te puedo asegurar que nadie la soporta, y hablo de camarógrafos, maquillistas, peinadores, etc. No por ser famosa significa que tiene que pisar a los demás. Es una persona común y corriente como todos”.

