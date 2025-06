¿Briggitte Bozzo se casará con su nuevo novio, Jason Romo? “Tengo todo, estoy muy feliz”, VIDEO

En las últimas semanas Briggitte Bozzo fue captada con un misterioso galán con el que se dejó ver muy romántica al compartir besos y abrazos. Ella terminó por confirmar al actor Jason Romo como su nuevo novio.

Lo cierto es que su relación sería un “recalentado”, pues en el pasado, Briggitte ya había tenido acercamientos con Jason. Sin embargo, una fuente contó a TVNotas que el actor le fue infiel en ese primer intento y ahora sería sumamente controlador con ella, por lo que la ‘Brillitos’ estaría nuevamente en una relación tóxica.

Ahora, Briggitte rompe una vez más el silencio y asegura que su relación va muy bien, ¿tanto como para casarse? ¿Qué dijo?

Briggitte Bozzo comparte escena con Jason Romo en el video para su nueva canción ‘Ilegal’ / Captura de pantalla de youtube: Briggitte Bozzo oficial

Te puede interesar: ¿A Briggitte Bozzo le gustaba Adrián Marcelo en La casa de los famosos México? ¡Rompe el silencio!

¿Briggitte Bozzo retoma romance con Jason Romo?

A finales de mayo Briggitte Bozzo causó furor al compartir en su cuenta de Tiktok un video en el que besaba a un misterioso galán y no tardó en confirmar que se trataba del actor Jason Romo.

El romance entre Briggitte y Romo viene de tiempo atrás, cuando ella todavía estaba en ‘La casa de los famosos México 2024'. En aquél entonces ella aseguró que alguien la esperaba afuera, por lo que se sintió conflictuada cuando besó a Sian Chiong. Sin embargo, cuando salió de ‘LCDLFM’ la relación se interrumpió, pues trascendió que el actor le habría sido infiel mientras que ella estaba en ‘La casa’.

A pesar de estas complicaciones, la actriz de ‘Abismo de pasión’ confirmó en una entrevista que está saliendo con Jason, pues incluso grabaron un videoclip juntos para el sencillo de la también cantante, ‘Ilegal':

“Quise hacerlo como más realista y la química no se niega. Es un actor increíble, el cual a parte de los sentimientos reales, los quisimos transmitir de una forma más realista en la pantalla”, compartió Briggitte sobre el su nueva relación.

Briggitte Bozzo confirma que vuelve a estar enamorada luego de relaciones tóxicas. ¿De quién? / Captura de pantalla de Tiktok, Youtube: Briggi Bozzo, Eden Dorantes

No te pierdas: Drama, traiciones y emociones: Los momentos clave de ‘La casa de los famosos México’

¿Briggitte Bozzo se casa con su nuevo novio Jason Romo?

Recientemente, durante otro encuentro con los medios Briggitte Bozzo fue abordada a las afueras de una televisora luego de apoyar a Mario Bezares al tomar su lugar en el reality de cocina ‘Hoy soy el chef’.

Un reportero le señaló que como ya es buena en la cocina, ya se podría casar, a lo que Briggitte respondió tajante: “No hablemos de matrimonio, en este momento de mi vida no quiero”.

La actriz además, agregó:

“Tengo mi pareja, tengo todo y todo bien, pero la verdad es que el proceso de casarse, es un proceso y uno tiene que estar seguro de a quién va escoger para tener un anillo y todas esas cosas. Por ahora me encuentro perfecta”, sentenció Bozzo.

No obstante, reconoció que no se cierra a esa posibilidad, aunque en un futuro lejano todavía: “Es lindo, es un sueño que en algún momento estaría lista para casarme; ahorita estoy para vivir muchas cosas. Estoy viviendo mi relación, súper bien, estoy muy feliz y yo creo que como a los 27-28, podré pensar en casamiento”, compartió Briggitte.

Échale un ojo: Briggitte Bozzo revela su experiencia con cirugías estéticas y la verdadera razón por la que redujo su busto

¿La relación de Briggitte Bozzo con Jason Romo es tóxica?

Pese a toda la miel que Briggitte Bozzo derrama al hablar sobre su nuevo novio, recientemente una amiga suya contó a TVNotas la verdad detrás de esta relación, y es que el noviazgo con el actor de ‘El señor de los cielos’ sería tóxico al igual que sus romances pasados.

De acuerdo con la fuente, ‘Bri’ comenzó a salir con Jason luego de terminar una complicada relación con el argentino Conrado Villagra, quien la maltrató psicológicamente. Todo iba bien hasta que ella entró a ‘LCDLFM’ y él le fue infiel con ‘Brenda Zambrano’ .

Pese a este mal trago, este 2025 los actores se reencontraron y el actor de ‘La mujer de mi vida’ hizo todo lo posible por recuperarla’. Sin embargo, otra fuente compartió a TVNotas que en una alfombra roja Jason se habría comportado prepotente y controlador, pues no estaría cómodo con las cámaras y presionaría a Briggitte Bozzo para que se apurara en sus encuentros con los medios.

La fuente concluyó: "(Ella) Es muy amable y sencilla. Se ve muy enamorada. No sé si no haya sido el mejor de los días para él o se engentó de tanto público que había, pero no estuvo padre eso”.