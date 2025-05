Briggitte Bozzo revela su experiencia con cirugías estéticas y la verdadera razón por la que redujo su busto

El pasado 17 de febrero, Briggitte Bozzo (23 años) anunció que se sometería a una nueva cirugía estética para reducirse la cintura y el busto. A 2 meses de esta, cuenta en TVNotas cómo ha sido el proceso de recuperación: “Me hice una reducción. Me quité muchas cosas, porque la última vez que me operé el doctor no hizo un buen trabajo. Esta vez fui con el Dr. Arámburo. Muchos pensaron que el cuerpo que traigo ahorita es el resultado final y no es así. Todavía tengo que cuidarme muchísimo y hacer mucho ejercicio”.

¿Qué problemas de salud llevó a Briggitte Bozzo a reducirse el busto?

“Me quité busto para evitar los dolores que tenía de escoliosis (curvatura lateral anormal de la columna vertebral), por el peso del mismo busto. Era muy molesto. Ya no podía dormir bien. Afortunadamente, los quiroprácticos me ayudarán a corregir esta desviación. Tenía copa doble D y ahora quedé en copa D”.

Además, nos explicó que tuvieron que rasparle los glúteos debido al mal procedimiento anterior. “También me quitaron unas partes de las pompas que no me daban tanta seguridad. El doctor anterior me intentó meter grasa por debajo del glúteo, pero eso hizo que me saliera un costalito feo en esa zona. Tuvieron que raspármelo para quitarme lo que me disgustaba. Fue doloroso”.

¿Por qué Briggitte Bozzo no planea hacer contenido exclusivo para presumir su nuevo cuerpazo?

“Ya no planeo hacerme más operaciones. No me volví adicta a eso. Tampoco he sentido miedo a morirme. Quien le tenga miedo a la muerte que no nazca (ríe)”.

“Tengo muchas conocidas que tienen su página de contenido exclusivo y no las juzgo. Sin embargo, eso no va en mi camino. Entre mis metas no está tener una página así. No quiero exponerme”.

¿Cómo se reunió el ‘team Mar’ de LCDLFM y qué piensa Briggitte Bozzo sobre sus compañeros?

Dijo que el ‘team Mar’ de LCDLFM se reunió recientemente por el amor que se tienen: “Después de tanto tiempo y de muchas polémicas, por fin se unió. Eso me puso muy contenta. La misma gente creó esos problemas entre nosotros. No les voy a negar que sí hemos tenido uno que otro roce, pero formamos una bonita familia. Fue un momento muy especial. No lo hicimos por fama, vistas o seguidores”.

“Les puedo asegurar que Gala (Montes) nos ha demostrado su sincera amistad al 100%. Desconozco si hay algún problema entre ellas (Gala y Karime Pindter). Las 3 nos queremos mucho. No tenemos que dar explicaciones de todo lo que pasa en nuestras vidas. Espero que en algún momento se pueda dar algún proyecto entre ‘las Chicas superponedoras’”.

“Si el ‘team Tierra’ (sus rivales en LCDLFM: Llevaba mucho tiempo soltera”. ‘Gomita’, Sian Chiong, Adrián Marcelo, Agustín Fernández, Sabine Moussier, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta) hace reunión o no, ese es su problema. Nosotros lo hacemos porque lo queremos. Ellos lo harían por estrategia. La verdad, no sé qué decir. Yo no me junto con ellos”. “Estoy enfocada en mis proyectos y en una persona con la que quería salir desde hace tiempo. Apenas vemos qué onda. Lo conozco desde antes de entrar a LCDLFM. Salimos 7 meses, nos dimos una pausa por el reality y después retomamos”.

¿Con quién está saliendo Briggitte Bozzo actualmente?

“Todo va muy bien entre nosotros. De hecho, las redes explotaron cuando subí un video con él (ríe). No hay que negarle las oportunidades al amor. Llevaba mucho tiempo soltera.

“Jason Romo es una persona que tiene mucho potencial. Tiene carrera de actor y también una en negocios. Es un hombre muy maduro en muchos aspectos. Lo admiro tanto. La química entre ambos no se puede ocultar. Nos llevamos bastante bien. Él no es un hombre interesado (como han dicho en las redes sociales)”, concluyó.

¿Cómo inició la carrera profesional de Briggitte Bozzo?



Debutó en la telenovela Amar de nuevo (2011).

Participó en: Abismo de pasión (2012), Señora Acero (2014), Silvana sin lana (2016) y Like (2018).

En 2016 incursionó en el cine, con la película mexicana No manches Frida.

En septiembre de 2024 se convirtió en la quinta finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos México.

Formó parte de la obra de teatro La señora presidenta.

Cuenta con 6.1 millones de seguidores en Instagram, 5.8 millones en Facebook y 30 millones en TikTok.



¿Qué procedimientos estéticos se ha realizado Briggitte Bozzo?

Cuando tenía 18 años se hizo una reducción de senos, para corregir la escoliosis que padecía.

Después se sometió a una liposucción.

En 2021 entró de nuevo al quirófano, pero no dio detalles al respecto.

En 2025 se sometió a una una luxación de costillas y una mastopexia (levantamiento de senos para mejorar la posición y forma de las mamas) de reducción con implante.