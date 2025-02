Briggitte Bozzo se luxa las costillas ¡por belleza! Y se somete a complicada cirugía

Recientemente, Briggitte Bozzo informó a través de sus historias de Instagram que había regresado al hospital para realizarse una reducción de senos y corregir “otras cosas” que no le hicieron bien en su anterior cirugía.

“Me van a hacer un procedimiento. Me van a quitar bubis porque ya saben que no puedo tener tantas por lo de mi espalda y mi estatura, y pues me van a arreglar otras cosas que no me hicieron bien en la anterior cirugía”, contó.

La actriz, quien participó en la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’, explicó que estos cambios los hace para sentirse mejor y, además, también es por salud porque, “pues ya saben, las chiquitas como yo que tienen mucho busto sufrimos de este tipo de cosas”.

Checa: Briggitte Bozzo: Él es Nico Arze, el futbolista que habría conquistado el corazón de la venezolana

Briggitte se hizo un procedimiento estético / Instagram

En su mensaje en Instagram dijo que se le realizó lipoescultura 360 utilizando tecnología Vaser, Microaire y BodyTite para lograr buena proporción en su cuerpo y junto a su cirujano explicaron que Briggitte no se sentía cómoda con el contorno de la parte baja de sus glúteos ni con el tamaño de sus senos porque no estaban proporcionados. “También le realizamos la luxación de costillas y una mastopexia de reducción con implante”, detalló el cirujano que le realizó el procedimiento.

La cirugía fue un éxito y ya fue dada de alta. En redes sociales, Briggitte comentó: “(Estoy) de maravilla. Ya recuperé mi color, mi todo”.

Hace unas horas, Briggitte contó que ya estaba lista para que le quitaran los puntos de la cirugía y aunque estaba nerviosa, se dijo emocionada para seguir viendo los resultados.

Mira: ¿Gala Montes se quedó con los regalos de Karime Pindter? La influencer inquieta con tremenda revelación

Briggitte Bozzo se recupera de su cirugía / Instagram

Las cirugías de Briggitte Bozzo

En estos años, en TVNotas te hemos contado que Briggitte se ha sometido a distintas cirugías como:

A los 18 años se sometió a una reducción de senos para corregir la escoliosis que padece

Se realizó liposucción

En 2021, anunció en redes sociales que se sometería a una cirugía plástica, sin entrar en detalles

Se sometió a una reducción de senos nuevamente para corregir detalles de una cirugía anterior

Se sometió a una luxación de costillas

Se sometió a una mastopexia de reducción con implante

Luego de esta cirugía se espera que su cintura luzca más pequeña y tenga una figura más estética.

Puedes ver: ¿Gala Montes y Briggitte Bozzo pelearon en un centro comercial? Esta es la verdad, detrás de la polémica foto