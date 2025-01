¿Gala Montes y Briggitte Bozzo pelearon en un centro comercial? Esta es la verdad, detrás de la polémica foto

Luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’, la amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo sufrió varios altibajos, principalmente después de que la venezolana criticara a la cantante por la polémica que tuvo con una estilista al terminar el reality.

Tras varias declaraciones y un tierno reencuentro en el programa ‘Pinky promise’, parecía que ambas habían quedado en buenos términos, algo que alegró mucho a sus respectivos fanáticos.

No obstante, en los últimos días se ha viralizado una foto en la que, para muchos, están discutiendo en un centro comercial de la CDMX. La intérprete de ’Tacara’ está frente Bozzo, quien está de espaldas, con una expresión aparentemente seria.

La imagen ha causado muchas reacciones diversas. Si bien algunos creen que simplemente estaban platicando, otros consideran que Gala estaba gritándole a Briggitte.

Supuesta foto de pelea entre Gala Montes y Briggitte Bozzo / Redes sociales

Checa: Gala Montes ya reveló la fecha de estreno de su nueva canción ‘Antes que feliz’

¿Qué pasó realmente entre Gala Montes y Briggitte Bozzo?

Hace algunas horas, una usuaria identificada como @mailealmendez compartió un video grabado por dos personas cercanas a las celebridades. En su publicación, adjuntó un mensaje que aclaraba que Gala y Briggitte no se pelearon durante su encuentro en el centro comercial. Incluso, sostuvo que ambas estaban muy felices de verse.

“Anna (amiga de Gala) y su mejor amigo (amigo de Briggitte) contando que ayer andaban risa y risa porque les estaban pidiendo muchas fotos a las dos y que en ningún momento hubo ninguna discusión, al contrario, les dio gusto verse”, dijo el usuario.

Por otra parte, el chico del clip relató que las jóvenes no pudieron estar tranquilas durante su paseo debido a que mucha gente se les acercaba para tomarse fotos.

“Esta chistoso ver que paran a tus amigas cada dos pi… segundos para tomarles fotos, nos estábamos ca… de risa”, expresó. En tanto que la chica reiteró que no pudieron hacer muchas cosas: “Si estábamos muertos de risa porque las paran cada tres segundos. Entonces no podemos hacer nada. Estamos en un tema y de la nada: ‘Oye una foto’ y no, lo peor es que luego se formaban”, indicó

Anna (amiga de Gala) y su mejor amigo (amigo de Briggitte) contando que ayer andaban risa y risa porque les estaban pidiendo muchas fotos a las dos y que en ningún momento hubo ninguna discusión, al contrario, les dio gusto verse #GalaMontes pic.twitter.com/NGw4s9IAVt — Mai (@mailealmendez) January 27, 2025

Te podría interesar: Acusan a Gala Montes de presunto robo

Internautas reaccionan a la explicación de los amigos de Gala y Briggitte

Si bien la mayoría quedó conforme con la versión de los amigos de las celebridades, algunos seguían dudado de su veracidad, pues consideran que la expresión de Gala sí denotaba mucha molestia.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Una pelea es de dos y lo que se ve es que Gala grita sola”

“Me alegra que no haya pasado nada”

“La gente todo lo malinterpreta”

“Quieren tapar el sol con un dedo”

“Gala es la agresiva”

“Gala y Briggitte siguen siendo amigas”

“No deberían aclarar nada, cada persona cree en lo que quiere”

Gala Montes / Redes sociales

La polémica amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo

Aunque ya habían trabajado juntas en el pasado, su amistad se fortaleció durante su participación en ‘La casa de los famosos México’. Ambas pertenecieron al emblemático ‘team Mar’ y formaron parte de ‘Las chicas superponedoras’ junto a Karime Pindter.

Tras salir del show, le mostraron al público que su amistad era muy sólida. Sin embargo, todo comenzó a cambiar después de que Briggitte llamara “malagradecida” a Gala por el problema que tuvo con su estilista.

En su momento, Bozzo contó en exclusiva para TVNotas que desconocía que había pasado con Gala Montes. Sin embargo, dejó claro que la quería mucho.

“Gala y yo nos hemos visto. Probablemente, ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”, indicó.

Posterior a esto, ambas se reencontraron en ‘Pinky promise’ y se dieron un emotivo abrazo. Todavía se desconoce si su amistad volverá a ser la de antes. Sin embargo, todo indica que tienen una relación cordial.

Mira: ¿Briggitte Bozzo tiene nuevo novio?, captamos a la venezolana muy cariñosa con galán misterioso, VIDEO