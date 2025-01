Acusan a Gala Montes de presunto robo

Gala Montes se encuentra en medio de un nuevo escándalo luego de ser acusada de usar a la comunidad LGBT al ocultar su relación amorosa con su manager y hacer ilusiones a los fans con que pudiera tener algo más con Karime Pindter luego de ser las favoritas en ‘La casa de los famosos México’.

Resulta que los seguidores de la cantante la acusan en redes sociales de quedarse con regalos que iban dirigidos para Karime Pindter, con quien ya no tiene contacto desde la controversia que protagonizaron por la relación amorosa de Gala, que provocó que sus propios fans la atacaran.

“Gala Montes se roba los regalos que los fans le mandan a Karime! Se compromete a darlos y nada!”, escriben los fans desesperados por saber qué sucedió con los artículos.

Acusan que Gala Montes se quedó con regalos de Karime Pindter / Redes sociales

¿Qué se “robó” Gala Montes?

Los fans de ‘Garime’ indican que la cantante se habría quedado con objetos de valor que le compraron con esfuerzo y amor a Karime.

“Oye Gala Montes, ¿cuándo entregas el perfume y el collar que los fans mandaron para Karime y te comprometiste a entregarlo?”, denunciaron.

En otros comentarios se lee: “Tu amiga Gala es una ratera, se quedó con los regalos que le mandaron a Karime y no se los dio, y que le preguntaron que si se los había dado a Karime y que las dejó en visto, ya no les respondió”.

Hasta el momento Gala no se ha pronunciado al respecto ni se ha confirmado que haya recibido los artículos que dicen, se quedó sin dárselos a Karime a pesar de comprometerse a entregárselos, pero puede ser que no lo haya hecho porque ya no tiene ninguna comunicación con ella debido a la polémica mencionada.

Gala Montes fue cancelada por sus propios fans

Luego de una ausencia temporal de redes sociales, Gala Montes reapareció para pedir una disculpa a sus seguidores, quienes enfurecieron porque les ocultó su relación con su manager.

“El hate puede ser muy fuerte. A veces uno solo quiere defenderse, pero terminas siendo juzgada aún más”, confesó sin ocultar lo emocionalmente agotada que se sintió debido a los ataques constantes que recibió.

