‘Garime’ se acabó y Karime Pindter está dispuesta a estrenar romance en 2025 “mínimo de seis meses o un año”

Karime Pindter ha dejado atrás el ‘Garime’ y se lanza a la búsqueda del amor en solitario. Tras el intenso ‘shippeo’ con Gala Montes durante La casa de los famosos, la influencer ha decidido darle una nueva oportunidad al corazón.

Este 2025, Karime busca un amor que dure y para ello ya dijo sus cualidades como novia, ¿cuáles son? ¡Te contamos los detalles!

Karime Pindter / FB: Karime Pindter

El fin del “Garime” ¿qué pasó entre Gala Montes y Karime Pindter?

El romance entre Karime y Gala Montes capturó la atención del público durante su participación en La casa de los famosos. Sin embargo, el idilio no duró. Recientemente, Gala destapó su romance con su mánager y fue objeto de fuertes críticas en redes sociales tras ser acusada de aprovecharse de la comunidad LGBT aunque ella en el pasado se ha declarado bisexual.

"¿De qué hablan? Yo no he mentido. No voy a decir que no me gustan los hombres, ya saben que me gustan las mujeres. No me voy a mortificar por explicarles algo que no van a entender”, dijo Gala Montes ante las críticas.

Al mismo tiempo, dejó claro que no tiene una relación con Karime y sigue compartiendo videos sobre el shippeo por mera cordialidad: “Yo no me voy a casar con Karime, no va a pasar; ahorita no”

“Icho y yo llevamos juntos mucho tiempo, yo no había querido decir nada por qué no me gusta que se metan con mi gente. Tenemos una relación abierta desde hace mucho”, finalizó Montes.

Karime y Gala Montes no son pareja y al parecer no se dará / Instagram

Karime Pindter se ve con pareja este 2025 y habla de sus cualidades como pareja

Con esta etapa detrás, Karime ha dejado claro que está lista para seguir adelante y enfocarse en sus propios sueños y deseos.

En una reciente entrevista durante el programa ‘Con permiso’, conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel, Karime compartió sus expectativas para este 2025. Al ser cuestionada por Pepillo sobre por qué no tiene pareja, la influencer se hizo eco de la pregunta: "¿Por qué una mujer tan guapa no tiene novio?”

“La verdad no sé, pero yo siento que este año va a caer algo”, declaró Karime entre risas. “Algo, mínimo de seis meses o un año”

Además, comenzó a describir las cualidades que considera atractivas en ella misma: “No soy delicada, soy divertidísima, soy un partidazo, hago unas mega chambas, soy cariñosa, linda”, agregó, mostrando su característica seguridad y humor.

Martha Figueroa, la conductora del programa, se ofreció de inmediato como ‘cupido’ para ayudar a Karime a encontrar el amor. La influencer agradeció el gesto y aseguró que está abierta a cualquier oportunidad que se presente. Solo queda esperar para ver si este encuentro televisivo se convierte en el inicio de un gran romance.

Redes sociales reaccionan

La noticia de que Karime Pindter está abierta al amor en 2025 ha desatado una ola de emoción entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para la influencer.