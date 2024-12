Beba Montes revela que está saliendo con una misteriosa mujer: ¡Ya conviven en familia!

Desde hace varios meses, Beba Montes comenzó a compartir pistas en sus redes sociales sobre su nueva relación sentimental. Sin embargo, no fue hasta un reciente viaje a la playa cuando decidió confirmarlo públicamente.

A través de historias de Instagram, la también influencer dejó entrever cómo vive este emocionante capítulo junto a su pareja y su hija.

Mira: Mamá de Gala Montes sorprende al revelar quién es su hija favorita, ¡sin titubear responde!

Beba Montes / IG: @labebamontes

De apoyo incondicional a Gala Montes a protagonista de su propia historia

Beba Montes ganó popularidad al ser el respaldo constante de su hermana, Gala Montes, durante la participación de esta última en La casa de los famosos México. Ahora, Beba ha tomado el protagonismo al abrir su corazón y compartir su vida amorosa.

En sus publicaciones recientes, Beba compartió momentos entrañables de su viaje en familia. A pesar de que ha optado por mantener el anonimato de su pareja, sus seguidores no han dejado de celebrar su felicidad.

Te puede interesar: Hermana de Gala Montes impide la reconciliación de la actriz con su mamá ¡Se cuelga de su fama!

Instagram

En una de sus historias, expresó: “Ella es la que no quiere salir, amigos. Le gusta el anonimato”. Y para quienes la acusaban de no presumir su relación, agregó con humor: “Pa’ que no digan que no la presumo”.

Instagram

El romance que conquistó las redes

Durante este viaje, Beba también compartió una tierna fotografía de su pareja junto a su hija, acompañada del mensaje: “Y entonces llegaste tú y todo comenzó a sonar así”. La imagen, que refleja la armonía y amor entre las tres, conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en llenarla de mensajes positivos y felicitaciones.

Pablo Chagra, conocido comunicólogo, también reveló detalles de la historia de amor de Beba y su pareja. A través de sus redes sociales, confesó que tuvo un papel fundamental como “cupido” en esta relación: “Un día que estaba platicando con mi amiga Itzel Lechuga, le agarré el cel y me puse a contestarle los mensajes a Beba. Le escribí: ‘No resisto un minuto más sin verte y besarte’. La otra casi me ahorca, pero Beba respondió: ‘Yo también y no sabía cómo decírtelo’”.

Según Chagra, el flechazo se dio en un evento organizado por Paty Cantú, donde Beba y su ahora pareja comenzaron a interactuar. Desde entonces, la relación ha florecido, y ambas han decidido mantener un perfil discreto hasta sentirse cómodas compartiendo más detalles con el público.

Checa: Beba Montes sigue firme con la nula relación con su madre, Crista ¡Le manda mensaje contundente!

Instagram

¿Quién es la nueva pareja de Beba Montes?

Aunque son pocos los detalles conocidos sobre la pareja de Beba, se sabe que su nombre es Itzel Lechuga y trabaja para OCESA Seitrack, una agencia que representa a varios artistas. Itzel es considerada la mano derecha de Paty Cantú, lo que explicó cómo sus caminos se cruzaron.

Beba ha enfrentado críticas en el pasado, pero eso no ha impedido que disfrute plenamente de su nueva etapa.

“La Beba trae mucho hate encima… pero ella es una mamá responsable que ha manejado todo con mucha naturalidad. Su hija y su pareja se llevan espectacular”, comentó Pablo Chagra.

Instagram

Beba Montes: El amor que inspira

En una transmisión en vivo desde la playa, Beba y su pareja decidieron oficializar su relación ante sus seguidores. Ambas hablaron sobre lo bonito que ha sido compartir este momento de sus vidas, destacando cómo se complementan como personas y como pareja. “Que viva el amor”, concluyó

Este episodio marca un antes y un después en la vida de Beba Montes, quien ha encontrado un balance perfecto entre su rol como madre y su vida amorosa. Sus seguidores continúan apoyándola, celebrando su valentía al vivir su verdad y compartirla con el mundo.