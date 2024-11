Beba Montes sigue firme con la nula relación con su madre, Crista ¡Le manda mensaje contundente!

Desde la participación de Gala Montes en La casa de los famosos, su hermana Beba adquirió relevancia en el mundo del entretenimiento. Aunque ella estaba alejada de todo esto, su apoyo en redes la colocó en el centro de atención. Ahora es común verla en eventos y alfombras junto a su hermana.

Hace unos días, platicamos con ella respecto a cómo se ha convertido en celebridad: “Yo no quería entrar al medio. Me metieron porque mi hermana estaba en el reality. Nunca busqué esa atención. Aunque no me creo celebridad ni nada de eso, las cosas se dan también para mí y aprovecho las oportunidades”.

La hermana mayor de la actriz asegura que las redes no la han soltado y que varias veces la “funan” por sus comentarios: “A nosotras (refiriéndose a su hermana) no nos han calmado las aguas nunca. Quien diga lo contrario tiene otros datos (ríe). Me voy acostumbrando a que hablen. De hecho, cuando no hablan, me espanto. Es parte de todo esto que es nuevo para mi”.

Ve: Adrián Marcelo vs. Gala Montes: el nuevo ataque a la cantante de ‘Tacara’ este 20 de noviembre: “horroroso”

Archivo y redes sociales

Beba logró notoriedad por el apoyo que le dio a su hermana Gala en el reality La casa de los famosos

Sobre la poca o nula relación que existe entre ella y su madre, Crista, Beba es contundente: “Para mí esa relación ya terminó. Mientras más siga diciendo cosas, más se va a cerrar las puertas. Entonces, que siga. A mí no me interesa en lo absoluto. Ella trató de hablar conmigo en la final, pero le dije que no teníamos nada que platicar ni nada que hacer. Si vas a donde no te hablan, ¿qué puedes esperar?’”.

Hace unas semanas, la propia Crista nos compartió que recibía más amor de los perros que de sus propias hijas, a lo que la Beba contestó: “A cada uno le va como trata a la gente. Soy buena con la gente que me trata bien. No estoy dispuesta a tolerar más faltas de respeto. Para mí, con ella se acabó todo”.

Ahora que Gala ha compartido más cosas dolorosas, Beba la apoya en todo momento: “La gente cree que mi hermana es un títere. No sé porque lo piensan. ¿No han visto que es una potra indomable? Ella sabe qué y cómo hacer las cosas. No soy nadie para decirle cosas. Simplemente la apoyo”.

Checa: Gala Montes: Te presentamos al albañil que conquistó su corazón ¡vivieron juntos y hasta lo mantuvo!

Archivo y redes sociales

Desde que se rompió la relación entre ellas y su mamá, Beba acompaña a todos lados a Gala

La fama, la popularidad y todo lo que conlleva el paso de su hermana por el reality más visto en nuestro país, también trajo sus consecuencias: “Mi hija toma clases en casa porque era muy peligroso tenerla en la escuela. A lo mejor me dicen exagerada, pero prefiero pecar de exagerada. A mi hermana, ni a la esquina la dejan salir. Y es lindo todo eso, pero ha sido muy rápido y fuerte. Nunca había experimentado esto. Hasta cierto punto, ha sido difícil y abrumador”.

Ahora que pasó el tiempo también aprende a soltar: “Imagínate si viviéramos preocupadas por todo lo que dicen. Ya me hubiera muerto. Aprendo a no engancharme y entender que todo pasa. Que un día te aman y al otro no. Es parte de todo esto”, concluyó.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.

Beba Montes / IG: @labebamontes

Polémica entre Gala Montes y su madre: ¿un conflicto sin fin?

Meses antes de que Gala Montes participara en La casa de los famosos México (LCDLFMX), Crista Montes reveló en una entrevista para TVNotas que su hija no solo la había despedido como su mánager, sino que también la había dejado desamparada.

Las declaraciones desataron un intercambio de acusaciones. Por un lado, Gala señaló que su madre la había explotado y agredido tanto física como mentalmente, mientras que Crista negó estas afirmaciones y aseguró que, en realidad, era ella quien sufría violencia por parte de Gala y su hermana Beba.

A pesar del conflicto, Crista expresó en una entrevista para El Mitangrit de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, que estaba dispuesta a reconciliarse con sus hijas, dejando claro que, a pesar de todo, seguía queriéndolas.

Recientemente, Crista volvió a hablar del tema, asegurando que sus hijas la tienen completamente abandonada, llegando a señalar que incluso su mascota ha mostrado más solidaridad hacia ella. La relación entre Gala Montes y su madre sigue siendo motivo de debate, dejando en el aire la posibilidad de una eventual reconciliación familiar.

Te puede interesar: Nicola Porcella: ¿Se vio obligado a reconciliarse con Gala Montes por proyecto en común? Él revela cómo fue