¿Karime Pindter confirma enemistad con Gala Montes?: “Como en todas las familias hay pleitos”

La casa de los famosos México 2024 fue un auténtico fenómeno televisivo que no solo nos regaló momentos de tensión como las paleas de Gala Montes y Adrián Marcelo y la salida de este influencer, sino que también nos presentó nuevas parejas favoritas. Entre ellas, destacó la conexión entre Karime Pindter y Gala Montes, dos personalidades muy distintas que lograron conectar de manera especial.

Su relación dentro de la casa trascendió la pantalla y generó una gran expectativa entre los fans, quienes las convirtieron en uno de los ships más populares del reality. Desde sus primeras interacciones, se pudo percibir una química evidente entre ambas, lo que llevó a los espectadores a soñar con un posible romance.

Sin embargo, las cosas han cambiado entre ellas. Gala Montes inicio una relación abierta con su manager y aseguró que con Karime nunca se iba a casar. Karime por su parte había guardado silencio pero ahora en una entrevista, reveló detalles que han dejado a todos preguntándose: ¿Hay enemistad? ¡Te contamos todo sobre su relación actual!

Gala Montes y Karime Pindter / Captura de pantalla

Lee: Novio de Gala Montes habría filtrado el video de Karime hablando mal de Selena Gomez para perjudicarla

Karime Pindter y Gala Montes, el ship “Garime” que no duró ni el año

Cuando Karime Pindter y Gala Montes coincidieron en La casa de los famosos México, la química entre ambas fue inmediata. La cercanía y la complicidad entre las dos causaron sensación en el público, que rápidamente comenzó a especular sobre un posible romance. Tras un beso en el reality show, los seguidores no tardaron en crear el famoso ship Garime entre ambas, alimentando los rumores de un vínculo amoroso.

Sin embargo, el idilio no duró. Recientemente, Gala destapó su romance con su mánager y fue objeto de fuertes críticas en redes sociales tras ser acusada de aprovecharse de la comunidad LGBT aunque ella en el pasado se ha declarado bisexual.

"¿De qué hablan? Yo no he mentido. No voy a decir que no me gustan los hombres. Ya saben que me gustan las mujeres. No me voy a mortificar por explicarles algo que no van a entender”, dijo Gala Montes ante las críticas.

Icho sería 20 años mayor que Gala / Redes sociales

Karime guardo el silencio respecto al Garime y en el programa ‘Con permiso’, conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel, Karime compartió sus expectativas para este 2025 donde estaba dispuesta a abrirle las puertas al amor.

Ahora habla directamente del tema pero su respuesta trajo más dudas en cuanto a su relación.

Karime Pindter y Norris / Instagram: @karimepindter

Mira: Gala Montes habría sido excluida del reencuentro del team Mar de La casa de los famosos México

Karime Pindter revela giro inesperado: ¿Un distanciamiento?

En una entrevista con Adela Micha, Karime recordó aquellos momentos en La casa, y fue la periodista quien preguntó qué había pasado con Gala, ya que en la entrevista anterior que le había hecho, Gala se veía muy emocionada por el shippeo, pero ahora había cambiado de parecer.

Karime de inmediato aseguro que: “En la casa tuvimos una quimicaza, pero de amigas… Éramos el crush del momento”, afirmó. Sin embargo, aclaró que, a pesar de la atracción que ambas sentían, no llegó a concretarse nada más allá de una bonita amistad. "Íbamos a fluir. (Dijimos) vamos a intentarlo, pero no hubo tiempo de nada, trabajo, trabajo, pero la amistad siempre. Yo dije es mi amiga, y realmente quedamos como amigas”, añadió Karime.

Karime Pindter / FB: Karime Pindter

Adela volvió a insistir si había diferencias entre ellas y Karime segura respondió: “Como en todas las familias hay pleitos” y no mencionó nada más al respecto.

Hasta el momento, Gala Montes ha preferido mantener silencio y se limita a compartir las muestras de cariño de sus seguidores.

Ve: Icho, novio de Gala Montes, enfrenta a Adrián Marcelo por insultarla

Así lo dijo Karime: