Martha Figueroa y Pepillo Origel protagonizan fuerte discusión en vivo

Juan José Origel, más conocido en la industria como Pepillo Origel, ha estado envuelto en la polémica últimamente. No solo dio de qué hablar por sus declaraciones en contra de los hijos de Silvia Pinal, así como de Ivan Cochegrus, luego de que falleció, también encendió las alarmas porque ¡fue hospitalizado!

No obstante, todo habría salido bien en su intervención. Incluso, agradeció a los doctores por la buena atención médica que le dieron en esos días en el nosocomio. Él compartió que se sometió a una operación de sus cervicales y su brazo. Al momento, el periodista no ha dado más detalles de su estado de salud.

Pepillo Origel y Silvia Pinal

/ Instagram: @juanjoseorigel

“Bendito Dios salí bien de mi operación! Gracias a los doctores que me intervinieron en la Médica Campestre de mi León querido !!”, escribió Pepillo.

Sin embargo, Juan José nuevamente desató controversia por su más reciente encontronazo con su compañera y amiga, Martha Figueroa, en pleno programa en vivo. ¿Por qué pelearon?

¿Qué pasó entre Martha Figueroa y Papelillo Origel en ‘Con permiso’?

En la más reciente transmisión del programa ‘Con permiso’, ambos conductores protagonizaron un fuerte encontronazo en el cual se llevaron los reflectores del público. ¡Todo por una equivocación!

Si bien, los presentadores siempre han mostrado su profesionalismo, así como su gran química en cada programa. Sin embargo, todo se habría tornado con tensión en el foro de dicha transmisión.

Todo comenzó debido a que Origel se equivocó al decir una cifra en una de las notas presentadas. Por esta razón, Martha lo corrigió, lo que causó la furia del presentador, quien no tardó en reclamarle con una corta, pero contundente frase.

“En todo estás”, dijo Pepillo a Martha Figueroa.

Por su parte, Martha, un tanto molesta, le aseguró a Pepillo que ya no lo apoyaría cuando se equivocara. Reiteró que ya no lo iba a interrumpir, por lo que le pidió que siguiera con la presentación de la nota. “De aquí para adelante cada vez que la cagu… (ya no diré nada)”, dijo la comunicadora.

Martha Figueroa y Pepillo Origel ¿se enemistaron por su pleito en vivo?

Aunque dicho incómodo momento causó incertidumbre entre la producción y los televidentes, ambos dejaron claro que todo se trataría de humor y su amistad, así como su gran trabajo juntos, no terminaría por un malentendido como ese.

Incluso, se notó que todo habría quedado en un simple momento de desacuerdo, dado que los mismos camarógrafos comenzaron a reírse por la “discusión” de los presentadores.

Esta no sería la primera vez que Martha Figueroa se lanza contra Pepillo. Semanas atrás, la conductora le “dijo sus verdades” por hablar de la dinastía Pinal en un momento de luto.

Así fue el momento del encontronazo entre Martha Figueroa y Pepillo: