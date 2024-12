Pepillo Origel acusa a Sylvia Pasquel de abandonar a Silvia Pinal; da la razón de la ausencia de Luis Enrique

Juan José Origel desató una nueva polémica al hacer fuertes declaraciones sobre la familia de la fallecida Silvia Pinal. Pepillo se decía muy amigo de la actriz, pero todo cambió de un momento a otro.

Ahora, el conductor de espectáculos acusa a Sylvia Pasquel de haber abandonado a su mamá, Silvia Pinal, en los últimos momentos. Pepillo reveló detalles inéditos sobre la relación de la actriz y sus hijos, especialmente con Sylvia Pasquel.

La razón por la que Pepillo Origel no asistió al homenaje de Silvia Pinal

Recientemente, Origel sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram, donde explicó por qué no estuvo presente ni en el funeral ni en el homenaje que se le rindió a Silvia Pinal en Bellas Artes. Según el conductor de ‘Con permiso’, la razón fue clara: “No me invitaron a nada, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos. Les mandó las invitaciones a sus amigos. A mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba”, señaló.

Entérate: Silvia Pinal: Lo que nadie supo del último adiós; su fortuna, vetados, prohibiciones, Frida Sofía y más

De esta manera, el conductor confirmó la información que revelamos este martes de TVNotas sobre que la familia pidió que no lo dejaran entrar al funeral porque había hablado mal de ellos, según nos contó una persona allegada a ellos.

Además, Pepillo aseguró que, en su opinión, Sylvia Pasquel había “dejado su amistad”, aunque respetó la decisión de su amiga. En el video, también expresó su descontento por la presencia del productor de teatro Iván Cochegrus, quien se ha mantenido cercano a la familia de Silvia Pinal en los últimos años. “Yo no lo soporto”, indicó acusando a Cochegrus de no haber sido un verdadero amigo de la actriz, a pesar de haber estado involucrado en los últimos momentos de su vida e incluso él fue una de las personas que dio declaraciones a la prensa en nombre de la familia.

Silvia Pinal e Iván Cochegrus fueron amigos y a Pepillo no le cae bien / Instagram: @Ivan.cochegrus

¿Abandonaron a Silvia Pinal? Efigenia fue la única que estuvo con ‘la Diva’ hasta el último momento, asegura Pepillo

Una de las declaraciones más conmovedoras de Juan José Origel fue cuando reveló detalles sobre la cremación de Silvia Pinal. El conductor aseguró que la familia de la actriz, en especial sus hijas, no estuvieron presentes en ese crucial momento. Según Pepillo, cuando llegó la hora de la cremación, “no estaba nadie de la familia”, ya que “andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey”. La única persona presente fue Efigenia, quien se encargó de recibir las cenizas y llevarlas a la casa de Silvia Pinal.

“‘Efi’ estuvo con ella hasta el último día al pie del cañón”, comentó Origel, añadiendo que fue Efigenia quien acomodó las fotos, flores y las cenizas de Silvia Pinal en un pequeño nicho por la alberca de su casa. Esta revelación dejó entrever que, en los momentos finales, la familia de la diva del cine mexicano no estuvo tan cerca como se esperaba.

En nuestro martes de TVNotas la persona cercana a la familia nos dijo que Efigenia y Alejandra Guzmán tuvieron roces porque la rockera le reclamaba por no cuidar bien a su madre, mientras que la fiel trabajadora de doña Silvia le decía que quienes no la atendían eran ellos, sus hijos.

Checa: Rafael Inclán hace comentario de Silvia Pinal y de “imprudente” no lo bajan

Efigenia Ramos, fue asistente personal de Silvia Pinal por más de 30 años / Alex Isunza / TVNotas

La verdad detrás de la ausencia de Luis Enrique Guzmán en el homenaje a su mamá, Silvia Pinal en Bellas Artes

En cuanto a la ausencia de Luis Enrique Guzmán, otro de los hijos de Silvia Pinal, en el homenaje realizado en Bellas Artes, Juan José Origel indicó que conoce la verdadera razón de su falta, pero prefirió no revelar los detalles por respeto a su familia. A pesar de este conflicto, Pepillo enfatizó que aún guarda respeto por la familia de la actriz, pero su decepción es evidente.

A pesar de las tensiones con la dinastía Pinal, Juan José Origel aclaró que no tiene intenciones de pelear, pero prometió que, con el tiempo, compartirá más detalles sobre la relación que mantuvo con Silvia Pinal y su familia. “No fui requerido y como dijo la Marbán: ‘para que me hagan mala cara, no gracias’”, finalizó.

En su momento, Iván Cochegrus dijo que la familia también desconocía las razones de la ausencia de Luis Enrique, pero según dijo, estaba muy afectado por la muerte de su madre. Efigenia por su parte dijo que el hijo de Silvia Pinal estaba indispuesto para asistir.

Puedes ver: El motivo por el que Fernanda Castillo no fue Silvia Pinal en su bioserie