¿Briggitte Bozzo tiene nuevo novio?, captamos a la venezolana muy cariñosa con galán misterioso, VIDEO

Hace unos días, nuestra lente captó a la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México, Briggitte Bozzo (23 años) en las calles de la CDMX.

Estaba muy bien acompañada por un misterioso hombre que no se le despegó en ningún momento. ¡¡Hasta hubo cariñitos y besos!! ¡Por supuesto, si hay fotos, hay video! Continúa leyendo.

Briggitte Bozzo y su galán misterioso / Arturo Gallegos

Se detuvieron un momento y él aprovechó para robarle algunos besos y tomarla de la cintura. Ella le respondió con gran emoción.

Briggitte Bozzo y su galán misterioso / Arturo Gallegos

Briggitte Bozzo no ha tenido buena suerte en el amor, la historia de su ex

Briggitte reveló en LCDLFM que había vivido una tortura con una de sus exparejas, Conrado Villagra: “Tuve una relación de tres años en la que me hicieron m1erd4. Él es un narcisista. Él no me amaba. Me hizo mucho daño”.

Ligia Arcila, mamá de la actriz, nos comentó: “Gran parte del problema psicológico de Bri (depresión bipolar) lo generó él. Él la mantenía en una montaña rusa emocional. La elevaba como una reina y luego la sepultaba como basura”.

La actriz también platicó de un venezolano que la grabó en la intimidad: “Me grabó sin mi consentimiento y publicó el video. Me hizo mucha mi3rda. Sale mi cara”.

También relató que la agredió sexualmente: “Yo no quería y me forzó. Con una camisa me amarró, le decía: ‘Me lastimas’”.

Briggitte Bozzo y su galán misterioso / Arturo Gallegos

Briggitte Bozzo y su carrera en televisión

Debutó en la telenovela ‘Amar de nuevo’ (2011).

Participó en telenovelas como ‘Abismo de pasión’ (2012), ‘Señora Acero’ (2014), ‘Silvana sin lana’ (2016) y ‘Like la leyenda’ (2018).

En 2016 incursionó en el cine con la película ‘No manches, Frida’.

En septiembre de 2024 se convirtió en la quinta finalista de la segunda edición de ‘La casa de los famosos México’.

Actualmente, forma parte del elenco en la obra de teatro ‘La señora presidenta’.

Cuenta con 6.2 millones de seguidores en Instagram, 5.9 millones en Facebook y 30 millones en TikTok

