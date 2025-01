¿Gala Montes se quedó con los regalos de Karime Pindter? La influencer inquieta con tremenda revelación

Gala Montes reveló su noviazgo con su mánager y desató una fuerte polémica. Muchos internautas la señalaron de mantener ilusionados a sus fans con el ship de ‘Garime’ para ganar popularidad. Ahora, la intérprete de ‘Tacara’ está nuevamente en boca de todos, es señalada de robarse los regalos que le mandan a Karime Pindter.

Todo este escándalo comenzó después de que una cuenta en X (antes Twitter) llamada ‘Primo Morris’ aseguró que algunos fans de Karime, aparentemente, le dieron algunas cosas a Montes para que se las entregara a ‘la Matrioshka’.

Según lo que se rumora en redes, la cantante se habría comprometido a dar los obsequios. No obstante, hasta el momento supuestamente no lo habría hecho, algo que generó mucha molestia en redes sociales. Varios usuarios calificaron a Gala de “ratera” y hasta de “envidiosa” por, presuntamente, quedarse con cosas que no le pertenecen.

¿Qué es lo que Gala Montes, supuestamente, le robó a Karime Pindter?

De acuerdo con la publicación, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se habría quedado con un collar y un perfume.

Si bien hasta ahora Gala no ha dado explicaciones sobre este asunto, Karime rompió el silencio y reveló que aún no recibe los regalos que los fans le mandaron a través de la cantante. No obstante, aclaró que es por una poderosa razón.

¿Por qué Karime Pindter no ha recibido los regalos que le enviaron a través de Gala Montes?

En un reciente encuentro con la prensa, la exintegrante de ‘Acapulco shore’ explicó que ha sido complicado reunirse con Gala Montes, ya que ambas han estado de vacaciones, por lo que no ha podido recibir los regalos de sus fans.

No obstante, dejó claro que la actriz es su gran amiga y sería incapaz de robarle algo, por lo que pidió un alto a las especulaciones.

Karime Pindter “Ella está de vacaciones, yo de vacaciones y dije ‘de aquí a que nos reunamos’, pero no va por ahí, para nada ¿Cómo creen? No me robó nada”

Karime Pindter quiere un proyecto con ‘Las chicas superponedoras’

Durante la conversación, la famosa expresó su deseo por estar en un proyecto con Gala Montes y Brigitte Bozzo, con quienes formó el grupo de ‘Las chicas superponedoras’ en ‘La casa de los famosos México’.

Si bien, hace algunos meses, Bozzo llegó a comentar en entrevista exclusiva para TVNotas que el grupo había llegado a su fin, principalmente por los problemas que tuvo en su momento con Gala, Pindter manifestó que desea trabajar con ellas y, de paso, hacer una reunión de amigas.

“Obvio que sí (sigo con ellas). O sea, sangre somos y proyecto, ojalá que se pueda hacer algo, que a Mayito, que es productor y todo, se le ocurra algo, que no den algo. A mí me encantaría, yo las adoro y ojalá nos reúna el trabajo porque es lo que más hacemos. Por el trabajo nunca nos podemos ver”, concluyó.

