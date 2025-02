¿Gala Montes dispuesta a reconciliarse con Karime Pindter tras polémica?: “No pasa nada”

Tal parece que la amistad entre Karime Pindter y Gala Montes ha llegado a su fin. Aunque hasta hace poco eran bastante unidas, todo cambió después de que la influencer fuera señalada de supuestamente sabotear las oportunidades laborales de la actriz.

La polémica comenzó cuando, hace algunas semanas, los fanáticos notaron que la también cantante ya no seguía en redes a la creadora de contenido.

Poco después de esto, Gala contestó con un “true” (verdad) a la publicación de un usuario en X (antes Twitter) que acusaba a Karime de, presuntamente, contactar a marcas y productores para ofrecerles sus servicios por menos dinero.

Si bien la protagonista de ‘Vivir de amor’ no ha aclarado si realmente esto causó la ruptura entre ellas, sí ha dejado claro que su ahora examiga “le falló”.

Karime Pindter / FB: Karime Pindter

¿Por qué Gala Montes está peleada con Karime Pindter?

En una reciente entrevista en un programa de radio, Gala reaccionó de mala forma al ser cuestionada sobre Karime y pidió que no las compararan, dejando ver que hubo un fuerte pleito entre ellas.

Ante la insistencia, Gala confesó que había decidido distanciarse de la influencer y sostuvo que todo había sido una “decisión personal”.

“La gente nos quiere picar, no va a pasar. El deporte favorito en este país es poner a dos mujeres en contra. No va a pasar, no va por ahí. La verdad, no tengo nada que decir. Decisiones personales y ya. Decisiones personales. La dejé de seguir, sí, pero cada quien sus chelas”, puntualizó.

Gala Montes / FB: Gala Montes

¿Gala Montes desea reconciliarse con Karime Pindter?

Tras esas declaraciones, Gala Montes asistió al programa ‘Sale el sol’ y, durante una dinámica, reconoció que Karime Pindter fue una persona sumamente especial en su vida y a quien admira mucho.

“Es una mujer inteligente, que se ha superado mucho. Como lo he dicho, es una persona revolucionaria. La respeto”, expresó.

Pese al gran cariño que le tiene, descartó una reconciliación. Si bien se mantuvo hermética sobre los detalles, aseguró que la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ le había “fallado”.

Gala Montes “Toda la gente que conozco me ha fallado, así como también les he fallado. No pasa nada. Le pedí ayuda y, como buena amiga que la consideraba, pues salimos y sucedieron cosas. Si no hay reciprocidad, prefiero apartarme un rato. No quiere decir que la odio o que odio a sus fans. Se va por la puerta grande”.

¡Gala Montes habla de su relación con Karime Pindter en #SaleElSol! 😱🚨💃🏻☀️📺 #GalaEnSES pic.twitter.com/KtBY61hTA9 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 13, 2025

¿Qué ha dicho Karime Pindter sobre las declaraciones de Gala Montes?

Hasta el momento, Karime Pindter no se ha pronunciado ante las palabras de Gala Montes y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus nuevos proyectos.

Cabe destacar que, en su momento, la influencer afirmó que la actriz era una de sus grandes amigas y señaló que, sin importar los problemas, seguirían siendo unidas.

