Briggitte Bozzo confiesa que intentó darse una oportunidad con mujeres: ¿Funcionó?

Briggitte Bozzo vuelve a ser tendencia, aunque esta vez no por un enfrentamiento en La casa de los famosos México, sino por una revelación personal que ha dado mucho de qué hablar.

Durante su participación en el programa Pinky promise, la actriz habló abiertamente sobre una experiencia en la que decidió darse la oportunidad de salir con una mujer.

Cabe recordar que, tras su paso por el famoso reality show, Briggitte ganó miles de seguidores que se mantienen al tanto de cada detalle de su vida. Esta vez, la actriz dejó sorprendidos a sus fans con una anécdota íntima que demuestra su apertura y sinceridad al hablar de su vida personal.

La experiencia de Briggitte Bozzo con una mujer

En una conversación relajada en Pinky Promise, Briggitte Bozzo compartió cómo fue que surgió esta experiencia. Todo comenzó en una fiesta organizada en la casa de dos de sus amigos, Agus y Nicola, donde conoció a una mujer que llamó su atención.

“Intenté salir con una chica un día. Justamente estaba en la casa de Agus y de Nicola porque habían hecho una fiesta. Había una chica pelirroja, muy bonita, pero no sé… su energía me llamaba la atención de una forma diferente”, relató Briggitte.

La joven actriz explicó que al principio la interacción con esta mujer era meramente amistosa. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo cuando la chica comenzó a mostrar un interés más romántico hacia ella.

“Empezamos a hablar como amigas, y ella empezó a echarme los perros. Yo sentí un cierto tipo de atracción e intenté salir con ella”, confesó.

¿Por qué no funcionó que Briggitte Bozzo saliera con mujer?

Aunque Briggitte decidió explorar esta nueva faceta, la experiencia no resultó como esperaba. A pesar de sentir curiosidad, pronto se dio cuenta de que su atracción hacia los hombres seguía siendo predominante.

“Dije: ‘¿Por qué esta confusión de mi parte?’ Intenté salir con ella, pero luego se me quitaron las ganas porque veía chicos guapos. Justo estaba la Kings League, y había un montón de chicos del mundo del deporte y yo pensé: ‘No, creo que no me gustan las mujeres’”, concluyó.

Con esta confesión, Briggitte demostró su disposición para explorar y conocerse mejor, algo que muchos de sus seguidores han aplaudido. Aunque la relación con esta chica no prosperó, la experiencia le permitió reafirmar sus preferencias y seguir adelante con claridad de que es una persona que le gustan los hombres.

