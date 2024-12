Briggitte Bozzo: Revelan por qué dejó la ‘La señora presidenta’ y anuncian actriz que la remplazará

Tras participar durante cuatro semanas consecutivas en ‘La señora presidenta’, Briggitte Bozzo anunció su salida de la obra de teatro. Aunque la actriz explicó que su decisión estuvo motivada por proyectos personales, algunos especulan en redes que su salida se podría deber a desacuerdos con el equipo.

El pasado fin de semana fue el último en el que Bozzo interpretó a Altagracia, su personaje en esta producción de Alejandro Gou. Sin embargo, pese a tratarse de su última función, no hubo ninguna mención oficial que hiciera referencia a su salida.

Briggitte recurrió a sus redes sociales para informar a sus fans de su salida: “Anuncio oficial porque no me despidieron como me lo merecía, pero les quiero decir que ya no voy a estar en la obra ‘La señora presidenta’. Me dio mucha nostalgia. No sé si tenían tan claro que ya me iba, pero este domingo fue mi última función”.

Briggitte Bozzo ya no estará en La señora presidenta / Instagram

Briggitte asegura que su mánager no le permitió continuar en ‘La señora presidenta’

Aunque Bozzo evitó profundizar en los motivos exactos de su salida, durante una transmisión en vivo sus seguidores le insistieron en aclarar lo sucedido. La actriz dejó ver que “pasaron cosas” y señaló que su mánager no le permitió continuar con la obra.

“Por cuestiones de trabajo que me salieron y cosas que pasaron ahí, pero todo bien, yo los amo a todos. Espero que les vaya bien en la obra, pero ya no voy a estar. Tengo nuevos proyectos. Recuerden que tengo mi mánager y pasaron cosas; mi mánager no me dejó seguir en la obra. Además, hay muchos proyectos”. Briggitte Bozzo

La actriz venezolana anunció que enfocará su energía en otros proyectos, entre ellos, el lanzamiento de su canal de YouTube.

Aunque Gustavo Adolfo Infante reveló en ‘De primera mano’ que supuestamente hubo ajustes de sueldo: “Le bajaron el sueldo a ella”, razón por la cual no habría querido seguir en la temporada.

Según Infante, esta habría sido la razón por la que Briggitte Bozzo salió de la obra de teatro.

¡#BriggitteBozzo se DESPIDE de la obra 'La Señora Presidenta'! Asegura que NO la despidieron como merecía y #KarimePindter fue a su última función #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/nDF3lxKIvq — De Primera Mano (@deprimeramano) December 19, 2024

¿Quién dará vida a Altagracia en ‘La señora presidenta’?

Esta mañana, el programa ‘Hoy’ confirmó que Mariana Botas será la actriz que se incorporará al elenco de ‘La señora presidenta’. Reconocida por su papel en ‘Una familia de Diez’, Mariana expresó su entusiasmo por el reto que arranca.

“Estoy nerviosa y emocionada. Me toca estrenar el viernes, pero contenta de esta oportunidad”, dijo durante la transmisión del programa.

Mariana Botas también aclaró que este viernes 20 de diciembre se incorporará a las funciones de ‘La señora presidenta’. Aunque la salida de Briggitte Bozzo generó controversia, la llegada de Mariana Botas aporta una nueva energía a la producción.