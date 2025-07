Jessica Segura revela incomodidad durante la visita de Susana Zabaleta al programa “Las envinadas”

Jessica Segura, comediante y actriz, recientemente declaró que vivió un momento de tensión e incomodidad cuando la actriz y cantante, Susana Zabaleta, fue como invitada a su canal de YouTube “Las envinadas”, que conduce con Daniela Luján y Mariana Botas.

Segura, en una entrevista señaló que no le gustaría “abrir su bocota de más”, pero hizo un ‘guiño’ que sirvió para dar a entender que lo visto en el pódcast fue real: “lo que se ve no se juzga”, afirmó. Esto, luego de que durante la entrevista a Zabaleta no todo parecía fluir tan bien entre ellas y se percibía cierta incomodidad, especialmente, dado que Susana y una de las conductoras fueron compañeras en algún proyecto.

¿Jessica Segura asegura que hubo discusión con Susana Zabaleta en programa “Las envinadas”?

Durante una entrevista con la prensa, Jessica Segura mencionó que no con todos los invitados fluyen las cosas, en sus propias palabras “no siempre se hace clic” y refirió al episodio con Susana Zabaleta en el que no se logró obtener un ambiente cómodo.

Lo anterior no solo fue evidente para las protagonistas del programa, también hubo comentarios en el mismo vídeo que señalan la incomodidad surgida por la dinámica de todas.

Además, Jessica añadió que hubo “un encontronazo”, no necesariamente personal, pero sí entre los personajes: Susana, en su papel, de villana en la telenovela “La luz en el camino” recordó a Mariana Botas que era su madre en la producción , lo que derivó en un choque escénico que pudo percibirse en el programa.

La conductora subrayó que su intención sigue siendo invitar a “mujeres fuertes y poderosas”, y que admira que sus historias inspiren. No obstante, reconoció que no siempre la química fluye.

Tal vez te interese: Mariana Botas ¡pone en riesgo su salud! Aseguran que con tal de estar delgada, "¡ahora se empastilla!”

¿Susana Zabaleta se burló de alguna de las integrantes de “Las envinadas”?

Durante su encuentro con la prensa, Jessica Segura confirmó que no, pero sí hubo un “encontronazo en personaje”, actuando, con Mariana Botas, una de las integrantes del canal.

“Bueno, creo que con la que tuvo ahí un encontronazo, pero más bien como en personaje, porque ella fue la madrastra de la luz en el camino que hizo. Jessica Segura

Hizo mención que en una parte del programa Susana y Mariana entraron en personaje, pues coincidieron en algún momento en la telenovela “La luz en el camino” y probablemente con la edición del video se pudo descontextualizar esa situación.

"(...) pues en algún momento comentaron que te acuerdas que tú eras mi madrastra y que no sé cuánto, pero no sé como luego no sabes cómo editen o así no sé si sal si se vio eso, a lo mejor ahí hubo como un choque” Jessica Segura

Lee: ¿Manuel Landeta demandará a las Envinadas? Las acusa de difamar a su hijo Imanol



¿De qué trata el programa “Las envinadas” protagonizado por Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas?

“Las Envinadas”, es un proyecto reconocido por abordar temas de feminidad, vulnerabilidad y empoderamiento femenino. Los episodios evidencian una dinámica basada en la honestidad, proporcionando un entorno seguro para compartir emociones profundas.

El programa data de la pandemia, las tres decidieron iniciar este proyecto como una forma de conectar y “chismear” sobre sus vidas, y a partir de ahí ha evolucionado hasta superar el millón de suscriptores en YouTube.

Uno de los objetivos del pódcast es invitar a mujeres importantes en cualquier industria, pues tienen como objetivo mostrar al mundo la importancia del empoderamiento femenino, mientras cuentan historias de superación e inspiración.

Relacionada: Las Envinadas revelan la peor entrevista que han tenido y las redes apuntan que fue en Montse & Joe