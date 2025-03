Daniela Luján revela si cambió su amistad con Imanol tras polémica con Sandra Itzel en Envinadas

A finales de enero, la actriz Odemaris Ruiz reveló en ‘Envinadas’ que Imanol Landeta intentó conquistarla mientras supuestamente salía con Sandra Itzel durante su participación en ’Las estrellas bailan en Hoy’ donde demostraron tener mucha química en la pista de baile.

Esto llevó a que las conductoras del programa hicieran fuertes comentarios en su contra. Aunque no dio nombres y optó por apodar a las personas del chisme como “Susy” para Sandra e “Iván” para Imanol, quedó claro que Odemaris confesó que Imanol Landeta, mientras estaba cercano a Sandra Itzel, trató de conquistarla a ella, sorprendiendo a todos los fans que creían que lo que podría darse entre Imanol y Sandra podría ser genuino.

De hecho, la actriz, Daniela Luján, quien también estaba en el programa, reveló que había hablado directamente con Imanol sobre su interés por Odemaris.

Según Luján, Imanol le confesó que Sandra Itzel estaba “súper ilusionada” con él, pero que el interés no era mutuo. “De pronto yo le digo: ‘Bueno, y tú qué con mi amiga (Odemaris Ruiz)’. ‘No, pues es que sí me gusta mucho, pero me está costando mucho trabajo’ y le dije: ‘Qué bueno. ¿Qué onda con Susy (Sandra Itzel)?’, contó.

Sandra Itzel respondió molesta con ‘Envinadas’

Tras la polémica, Sandra Itzel se molestó con las chicas de ‘Envinadas’ por hablar de ella, le pareció que usaron términos despectivos para hablar de ella.

“Eso está mal. Me pusieron un apodo horrible, Susy. Se burlaban. Se reían… Eso está mal”, declaró Sandra Itzel, visiblemente molesta. La actriz Sandra Itzel también hizo hincapié en que siempre trató de ser profesional en su relación con Imanol y aclaró que nunca tuvo una relación sentimental con él.

Sin duda, el más afectado fue Imanol, quién recibió varias críticas en redes sociales tanto que hasta Manuel Landeta salió en defensa de su hijo y se mostró decepcionado de Mariana Botas.

A todo esto llamó la atención que Daniela Luján compartía una aparente amistad con Imanol y recientemente compartieron créditos en ‘Papás por conveniencia’ ¿Todo sigue igual entre ellos?

Daniela Luján revela qué pasó con Imanol tras su polémica en ‘Envinadas’

Daniela Luján confrontó a los medios que cuestionaron su amistad con Imanol tras la polémica en ‘Envinadas’, aunque no quiso profundizar en el tema, expresó que su relación con Imanol sigue igual.

“No, igual que siempre”, dijo entre risas.

¿Pudiste hablar con él?, mencionó un reportero.

Daniela respondió: “Miren, uno aprende a hablar desde su perspectiva y de su experiencia, y ya mejor solo hablo de mí. Cada quien sus historias. Ya solo hablo de mí. Yo aprendí. ¿Viste? Casi caigo otra vez”, recalcó.

También señaló que tras la experiencia de ‘Envinadas’ ya no piensa hablar de un tema que no sea solo de ella:

“De todo se aprende y uno aprende a contar mejor las historias y compartir la perspectiva de una. Cada quien sus historias. Ya solo hablo de nosotras”, concluyó la famosa.

