¿Daniela Luján está embarazada? ¡Se descosió ante la prensa!

La actriz Daniela Luján está viviendo un momento de ensueño en su vida personal y profesional. En octubre del año pasado dio el ‘sí acepto’ al también actor Mario Monroy y aunado a ello, tiene mucho trabajo que ella misma define como “una buena racha”. Prueba de todo esto fue el éxito de la telenovela ‘Papás por conveniencia’, en la que participó. A todos estos aspectos ¿se sumará un bebé?

Daniela Luján considera estar en una excelente racha, ¿será que a esto se sumará un bebé? / Instagram

También lee: Daniela Luján revela si cambió su amistad con Imanol tras polémica con Sandra Itzel en Envinadas

Daniela fue captada en un evento infantil por lo que los cuestionamientos sobre su infancia no tardaron en llegar, ante lo que Luján respondió tajante que no siente que le faltaran vivir etapas y aseguró que desde niña soñó con dedicarse a la actuación. Respecto a esto, Daniela fue cuestionada sobre si ella y su esposo han pensando en tener hijos.

La actriz Daniela Luján y su esposo Mario Monroy quedaron flechados desde el 2018. / Instagram

Lee además: Daniela Luján comparte románticas imágenes de su luna de miel en la Patagonia

¿Daniela Luján ya está embarazada?

La actriz de 37 años, sorprendió a la prensa al revelar si está embarazada, pues el cuestionamiento no pudo faltar al verla tan feliz y enamorada. Daniela Luján compartió que sí ha sentido deseo de ser mamá cuando ve jugar a los niños.

“Sí, sí, de hecho, si pegó, ya tengo como una hora”, dijo Daniela Luján para después soltar una carcajada seguida de un “no se crean”, reafirmando una vez más que no tiene ningún interés de convertirse en mamá.

¿Por qué Daniela Luján no quiere tener hijos?

En más de una ocasión, Daniela ha expresado que desde hace mucho tiempo tiene claro que no quiere convertirse en mamá.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, dijo Daniela en 2022 en una entrevista para ‘Venga la alegría’.

La actriz ya ha dejado claro en más de una ocasión que no tiene interés en convertirse en madre. / Instagram.

No te pierdas: Daniela Luján revela por qué el ramo de su boda con girasoles fue especial para ella y su esposo

Pese a sus declaraciones, muchos creen que el pequeño chascarrillo que la conductora hizo podría revelar que está empezando a cambiar de opinión, ¿será que de broma en broma la verdad se asoma o simplemente ella ya está acostumbrada a este tipo de cuestionamientos y los toma con humor?

¿Quién es el esposo de Daniela Luján?

Mario Monroy es un actor de 43 años que se ha destacado por su participación principalmente en obras de teatro, sin embargo, también ha participado en películas como ‘Cindy la regia’ y en series como ‘Solteras’ y ‘El gallo de oro’.

Mario le lleva siete años a Daniela Luján y la conquistó en 2018, cuando ambos participaban en la obra ‘La estética del crimen’. El ya es papá de una niña, fruto de una relación previa a su noviazgo con Daniela Luján.