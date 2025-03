¿Manuel Landeta demandará a las Envinadas? Las acusa de difamar a su hijo Imanol

El actor Manuel Landeta no se quedó callado y arremetió contra el podcast ‘Envinadas’, especialmente contra una de sus conductoras Mariana Botas, luego de que se hicieran comentarios en contra de su hijo Imanol Landeta de manera indirecta.

Durante su asistencia a la obra ‘La tiendita de los horrores’ como padrino de las primeras 100 representaciones, el actor de 66 años atendió a los medios de comunicación y expresó su descontento con el programa de YouTube, especialmente con Mariana Botas, a quien conoce desde que era niña pues además fue novia de su hijo Jordi Landeta.

Puedes ver: Jessica Segura responde a Sandra Itzel tras polémica por presuntamente hablar de ella e Imanol en ‘Envinadas’

Mariana Botas decepcionó a Manuel Landeta / Instagram

Manuel Landeta defiende a su hijo Imanol tras polémica con Sandra Itzel

La controversia comenzó cuando en ‘Envinadas’, la actriz Odemaris Ruiz reveló que Imanol Landeta intentó conquistarla mientras supuestamente salía con Sandra Itzel durante su participación en ’Las estrellas bailan en Hoy’ donde demostraron tener mucha química en la pista de baile. Esto llevó a que las conductoras del programa, incluida Mariana Botas, hicieran fuertes comentarios en su contra.

Manuel Landeta desmintió que su hijo hubiera mantenido una relación con Sandra Itzel y consideró injusto que se le critique sin posibilidad de defenderse:

“Me parece lamentable que siendo personas además que conocemos desde niñas, particularmente a Marianita Botas —porque a Daniela no la conocíamos— (a) Jessica (también la conocemos). Imanol trabajó un tiempo con ella... ¿Qué tan sustentable puede ser si no le pusieron nombre? Más bien, inventaron otros nombres ¿Cuál sería el tema? ¿Una posible demanda?”, dijo aclarando que no tiene nada en contra de ellas pero que sí tengan responsabilidad de tener un micrófono en sus manos.

“Si van a denostar y si vas a hablar de alguien, háblalo de frente. Ponle nombre, porque lo que pasa es que después dijeron: ‘No hablábamos de él’ ¿Por qué? Porque se arriesgaban a una demanda”.

“Me parece lamentable que unas chicas, y particularmente, Mariana Botas, hablen así de mi hijo sin siquiera darle la oportunidad de responder. No lo acepto, porque sé la calidad de persona que es Imanol”, declaró el actor.

Puedes ver: Mariana Botas se defiende, tras la controversia con Sandra Itzel e Imanol en ‘Envinadas’

El exintegrante de ‘Solo para mujeres’ continuó lamentando los comentarios externados por las ‘Envinadas’ en su programa y le restó importancia al supuesto coqueteo de Imanol con dos chicas al mismo tiempo, siendo que ninguna era su novia formal: “Lo que ocurre en las redes sociales es algo que hay que atender con mucho cuidado y poder decir: ‘Esto vale la pena y esto no vale la pena’. Si tú haces un programa donde le pones unos nombres a personajes que no son, qué credibilidad puede tener la historia. Ahora, ¿cuál fue el problema, que no llegó a tiempo? Según esto, ¿que había quedado con una y llegó con otra?”.

“Primero que nada, Imanol ni siquiera andaba con Sandra Itzel. Fueron compañeros de trabajo. Me parece que dicen que Sandra Itzel dijo algo en contra de Imanol. Yo no lo vi. Lo que sí vi fue lo de ‘Envinadas’ y me parece lamentable que unas chicas, y particularmente Mariana Botas, que la conocemos de niña (Jordi, mi otro hijo, era novia de Mariana), que hable así de mi hijo. No lo acepto. Sé la calidad de persona que es mi hijo y no se vale hablar mal de alguien y no tenerlo en frente. Eso no se vale. A mí me parece que este programa de ‘Envinadas’, si sigue en ese rubro, va a terminar mal”, aclaró.

Imanol Landeta, afectado por la polémica de “las Envinadas”

Manuel Landeta también reveló que su hijo está dolido por la situación, pues nunca había estado envuelto en este tipo de escándalos.

“Él está muy dolido. Nunca ha tenido problemas con nadie hasta ahora. Yo le dije: ‘¡Aguas! No hay infierno más poderoso que una mujer que no haya tenido lo que quería’”, agregó el actor.

Mira: Imanol sufre las consecuencias por andar de conquistador ¡Ode y Sandra no lo quieren ver! Teme por su carrera

Imanol Landeta y Sandra Itzel eran los favoritos en Las estrellas bailan en Hoy / Instagram

Sandra Itzel e Imanol sin derecho de réplica en Envinadas

Los comentarios de Manuel Landeta se refieren a la negativa de las ‘Envinadas’ a que Imanol y Sandra Itzel se pronuncien acerca de lo que ellas comentaron en el programa.

Hace unos días en TVNotas, Jessica Segura nos confirmó que no invitarán a Sandra Itzel a Envinadas para aclarar la polémica: “Amo a las mujeres. Soy partidaria de que podemos platicar o expresar lo que nos pasa, pero de esta chica no hay mucho que decir. No la conozco”.

“Ella no forma parte de mi vida. No sé quién es. Lo único que sé es lo que me han contado. No tengo idea de lo que haya expresado sobre lo que se dijo en el podcast. No tuve tiempo de verlo”.

“A Envinadas únicamente van nuestros amigos. Ella no es mi amiga. No tengo su teléfono. No hemos coincidido en proyectos. No quiero ser grosera, pero no tenemos relación de nada. Por ejemplo, Imanol sí es mi amigo y él ya estuvo (antes de la polémica)”, aclaró.

Además, Jessica reiteró que en el programa no hablaron específicamente de ella: “En ningún momento dimos nombres. Creo que este es el resultado de la magia de Envinadas. Nosotros no hablamos de nadie. Nos da mucha risa, porque las 3 terminamos embarradas en algo que no sabíamos ni cómo por qué pasó. Alguien robó un pedacito del video para subirlo a TikTok y se hizo un relajo. Mejor les hago la invitación a todos aquellos que se subieron al tren para que lo vean bien”.

“El objetivo de ese episodio era que una amiga muy querida (Odemaris) hablara de alguien que se le cayó del pedestal. A veces ponemos nuestra felicidad den el poder de otras personas. Simplemente son anécdotas. No hablábamos de nadie en particular”, dijo.