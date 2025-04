Briggite Bozzo confiesa si ya es adicta a las cirugías estéticas: ¿Cuántas se ha hecho?

Biggitte Bozzo, la actriz venezolana que conquistó a miles en ‘La casa de los famosos México’ 2024 ha reaparecido en días recientes y además de haberla visto muy contenta en la reunión que tuvo el ‘team Mar’ esta semana, también tuvo un encuentro con la prensa en donde fue cuestionada por las recientes cirugías estéticas que, se rumoró, se realizó. ¿Ya se le hizo adicción?

La joven de 23 años considera que cuidar su físico es otra forma de amor propio. / Instagram.

¿Cuántas cirugías plásticas se ha hecho Briggitte Bozzo?

Durante su estancia en el famoso reality en donde fue blanco de varios ataques de otros concursantes, como Adrián Marcelo o la polémica conductora Mariana Echeverría, la joven de 23 años confesó que se ha realizado algunos procedimientos estéticos, de hecho, ella compartió que se sometió a una cirugía estética en 2021.

Las cirugías a las que Briggitte hizo referencia durante el reality fueron: Liposucción y una disminución de senos, que aseguró, fue por un tema de salud, pues el peso de su pecho le empezaba a lastimar la espalda.

Tras su salida del popular reality, en dónde llegó hasta la penúltima semana, se rumoró que se había sometido a otra cirugía, un presunto aumento de glúteos. Sin embargo, ella lo desmiente.

Sin embargo, tal como ella mismo reveló a través de sus redes, en TVNotas ya hemos hablado de los arreglitos que se ha hecho:



A los 18 años se sometió a una reducción de senos para corregir la escoliosis que padece.

Se realizó liposucción.

En 2021, anunció en redes sociales que se sometería a una cirugía plástica, sin entrar en detalles.

Se sometió a una reducción de senos nuevamente para corregir detalles de una cirugía anterior.

Se sometió a una luxación de costillas.

Se sometió a una mastopexia de reducción con implante.

La joven se ha sometido a reducciones de busto por problemas de espalda. / Instagram.

¿Qué dijo Briggitte Bozzo sobre su presunta adicción a las cirugías estéticas?

La joven que ha participado en telenovelas como ‘Corazón valiente’ y ‘Abismo de pasión’, confesó que no considera tener un problema con las operaciones, y remarcó que en la actualidad solamente se ha centrado en cuidar su alimentación, mente y su amor propio.

“Siento que no a fuerza tenemos que pasar por una cirugía. Todos somos hermosos y podemos resaltarlo a nuestra manera” Briggitte Bozzo

“Se trabaja mucho con el amor propio. Eso te lleva a una belleza más realista. No a fuerza tengo que pasar por un doctor para sentirme mejor. Siento que si trabajas la mente, tu cuerpo, lo que comes, tener ese autocontrol de lo que te estás metiendo a la boca. Siento que no a fuerza tenemos que pasar por una cirugía. Todos somos hermosos y podemos resaltarlo a nuestra manera”, explicó Briggitte, quien forjó una entrañable amistad con la influencer Karime Pindter, dentro del reality que las unió.

La joven de 23 años considera que no tiene problemas con las cirugías. / Instagram.

¿Por qué Briggitte Bozzo se sometió a un reducción de busto?

La joven que recientemente participó en la obra de teatro ‘La señora presidenta’, confesó que si bien, no juzga a quienes se operan y negó rotundamente estar obsesionada con las cirugías, sí se se sometió a una nueva reducción de busto, pues su espalda empezaba a cobrarle factura por el peso, al ser una mujer de baja estatura.

“Es que soy una mini, mini mujer de 1.45, y la verdad es que el hecho de tener familia venezolana, mi mamá es muy bustona y esta es la tercera vez que me quito porque me dio escoliosis. Es muy incómodo para muchas cosas. No te da buena postura”, confesó.