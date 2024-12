Sian Chiong se reconcilió con Gala Montes tras polémica en ‘LCDLFMX’, ¿ya volvieron a ser amigos?

La amistad entre Sian Chiong y Gala Montes se vio mermada a raíz de su participación en la última temporada de ‘La casa de los famosos México’. Tras salir del show, la actriz señaló que le molestaron los comentarios que el cubano hizo sobre su físico.

“Me siento decepcionada porque él decía ser mi amigo. Me puedes decir loca, lo que tú quieras, pero hablar del físico de las personas, eso no, eso es de la época Isabelina, criticar cuerpos ajenos no está bien y la verdad si estoy molesta”, indicó en su momento.

Si bien después admitió ya no estar “tan enojada” y hasta le pidió disculpas por haber hablado mal de él, no quedó claro si habían retomado su amistad.

Sian Chiong y Gala Montes / Redes sociales

¿Sian Chiong y Gala Montes volvieron a ser amigos?

En un reciente encuentro con los medios, Sian aseguró que las cosas con Gala estaban bien. Incluso, mencionó que, hace poco, se la encontró en un evento y se dieron un gran abrazo.

“La vi en una alfombra roja. Le di un beso, un abrazo y me dio otro beso y un abrazo y todo bien. Yo la quiero muchísimo y la voy a querer siempre”, expresó.

Incluso, dejó ver que no estaba de acuerdo con las críticas que la actriz ha recibido últimamente por su canción o su look.

“No soy quién para estar opinando. La gente, al fin y al cabo, siempre va a hablar” Sian Chiong

Si bien no aclaró si ya volvió a ser amigo de Gala, reiteró que la quiere mucho y que, pese a las diferencias, ocupará un lugar muy especial en su corazón.

Sian Chiong reaparecerá en las pantallas próximamente

Durante la conversación, contó que pronto regresará a la pantalla chica con un nuevo proyecto. Si bien no dio muchos detalles, dijo estar muy emocionado por dejar atrás todo lo sucedido en el reality.

“Quizá para el próximo año. Vine a ver unas cosas. Muy pronto van a volver a verme en la pantalla. Cuando se acaba un proyecto, enfocarse en uno nuevo. Lo tomo cómo que fue un trabajo más. Uno tiene que sobreponerse y seguir adelante”, afirmó.

Para finalizar, reiteró que no quiere “engancharse” en todo lo que sucedió en el show: “Fue solo un proyecto más”, concluyó.

Sian Chiong / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Gala Montes y Sian Chiong?

Gala Montes y Sian Chiong se conocieron durante las grabaciones del melodrama ‘La mexicana y el güero’, lanzada en 2020.

A partir de ese entonces, ambos formaron una gran amistad y, en ocasiones, subían contenido a redes sociales juntos. No obstante, todo cambió en ‘La casa de los famosos México’.

El cubano se expresó muy mal de la actriz, quien dijo sentirse muy molesta con esta situación. Tras salir del show, Sian se disculpó públicamente y expresó su deseo de volver a verla para reconciliarse.

