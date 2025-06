¿Briggitte Bozzo de nuevo en una relación tóxica? Señalan a su novio por infiel y controlador: “Muy patán”

En los últimos días, Briggitte Bozzo ha asegurado que está muy enamorada del actor Jason Romo. En TVNotas platicamos con 2 personas, una amiga de la actriz y alguien que estaba en el Nuevo Teatro Libanés, al que ambos acudieron el pasado viernes 23 de mayo a ver la obra ‘Para la libertad: México 68’, y nos sorprendieron al contarnos varias situaciones.

Briggitte Bozzo confirma que vuelve a estar enamorada luego de relaciones tóxicas. ¿De quién? / Captura de pantalla de Tiktok, Youtube: Briggi Bozzo, Eden Dorantes

¿Novio de Briggitte Bozzo, Jason Romo, la engañó?

En primer lugar, la amiga de Briggitte está muy sorprendida de que ya ande formalmente con Jason, pues ¡él le puso el cuerno el año pasado!

“No damos crédito. Definitivamente, Bri no tiene la mejor mano para escoger a sus novios. En el pasado anduvo con el influencer argentino Conrado Villagra, con quien terminó en 2023. Esa relación estuvo llena de toxicidad. Él dio a entender que ella había sido infiel y Bri dijo que había sufrido maltrato psicológico. Ambos se acusaron de que se mantenían”.

“Para Bri fue muy difícil superar esa relación, pero el año pasado comenzó a salir en plan sentimental con Jason por más de medio año, hasta que ella entró a La casa de los famosos México. Pensó que él la esperaría, pero cuando salió descubrió que él ya andaba con Brenda Zambrano. Esto le causó mucho dolor. Hasta le mandaba indirectas en redes sociales. En TikTok subió un video donde cantaba una canción que decía: ‘Ya sé que fui mucha mujer y no lo viste por p3nd3j0’. Una fan comentó que creía que era para Jason y Bri le dio ‘me gusta’, como si lo aprobara”.

“Hace unos meses, Jason y ella se reencontraron. Él hizo todo por conquistarla y ella lo contrató como modelo para su nuevo video. Ahora se dan esta oportunidad. A pesar de que no se nos hace lo ideal, por esas cosas del pasado. Ojalá ahora sí la valore y no le falle”.

Briggitte Bozzoo le lanzó indirecta a Jason Romo por engañarla / Redes sociales

¿Quién es el novio de Briggitte Bozzo, Jason Romo?

Por otra parte, charlamos con una persona que coincidió con ellos hace unos días en el estreno de ‘Para la libertad: México 68’. Nos reveló:

“Jason dejó mucho que desear ese día. Se portó muy poco amable con la gente que les dio los boletos. Cuando Briggitte le pidió que pasaran por la alfombra roja, este le dijo que qué flojera y ya no caminaron por ahí”.

“Eso no fue todo. Cada vez que alguien del público le pedía una foto, él se mostraba como harto. Tenía una actitud prepotente. Algunos medios digitales la entrevistaron, pero discretamente este le hacía señas de que ya cortara las entrevistas y le hacía unas caras de hartazgo. Muy patán. Eso sí, cuando las cámaras lo tomaban, aparentaba como si nada, sonreía, pero nada más no lo tomaban y la situación cambiaba”.

“Briggitte estaba sumamente amable, pero llegó un momento en que Jason ya no aguantó e intervino para apurarla y decirle que ya entraran a la sala, porque ya habían dado tercera llamada, cuando no era verdad. Lo hacía para que ya no diera entrevistas. Muy controladora la situación”.

Finalmente, nuestra fuente señaló: “Desconozco cómo sea su relación. Ella fue súper linda esa noche. Es muy amable y sencilla. Se ve muy enamorada. No sé si no haya sido el mejor de los días para él o se engentó de tanto público que había, pero no estuvo padre eso”.

Imágenes filtradas de Briggitte Bosso y Jason Romo cuando fueron a Cuba para grabar video de Briggitte / Redes Sociales

Trayectoria de Briggitte Bozzo y de su novio, Jason Romo

Briggite destacó en ‘La casa de los Famosos México’



Es originaria de Venezuela, pero desde muy pequeña llegó a México.

A los 4 años debutó en la telenovela Rebelde. Le siguieron otras como: Amar de nuevo (2011) y Abismo de pasión (2012).

Adquirió gran popularidad en 2016 en la telenovela Silvana sin lana. Ese mismo año participó en la película No manches Frida.

En 2018 fue parte de la serie Like.

En 2023 la vimos en el reality Las estrellas bailan en Hoy, y el año pasado, en La casa de los famosos México, donde quedó como quinta finalista.

ASÍ HA SIDO LA CARRERA DE JASON ROM0



Es originario de Jalisco.

Comenzó su carrera en unitarios como: La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

También ha destacado en series como: El señor de los cielos, Oscuro deseo, El conde y La mujer de mi vida.

El año pasado fue parte del reality show Top chef VIP, donde fue el noveno eliminado.