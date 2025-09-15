Filtran presuntas fotos que revelan que Peso Pluma estuvo en un anexo antes de la fama

Antes de la fama, Peso Pluma llevaba una vida muy distinta. Recientemente, han circulado en redes sociales fotografías que supuestamente mostrarían al cantante durante su estancia en un centro de rehabilitación, cuando era apenas un adolescente.

Aunque el intérprete se ha mantenido muy reservado respecto a su vida personal, estas imágenes supuestamente revelan un capítulo desconocido de su historia.

La filtración ha reavivado la curiosidad sobre sus inicios y cómo logró superar los obstáculos para convertirse en un fenómeno musical internacional. ¿Será que estuvo anexado? Te presentamos las imágenes.

Peso Pluma estuvo en un anexo: Salen a la luz imágenes del cantante / Instagram: @pesopluma

¿Peso Pluma en un anexo? Salen a la luz fotos de su presunta estancia

Las presuntas fotografías de Peso Pluma compartidas en diversas redes muestrarían al cantante en diferentes actividades dentro de un centro conocido como “anexo”, un espacio donde personas buscan apoyo para superar adicciones.

En una de las imágenes, se le observaría participando en una actividad de cocina junto a otros compañeros. En otra, estaría en un podio con una medalla colgada al cuello durante una dinámica al aire libre. En una tercera, se le vería de pie junto a otro joven en una escena nocturna, también con una medalla.

Los seguidores no tardaron en reaccionar a las fotos: “De estar anexado a ser el número 1 de México. Las vueltas que da la vida”, “Cuando el peso era centavo”, “Era adicto a ser exitoso”.

Peso Pluma habría estado en un anexo en el año 2020. / IG: @dianitaespq / @pesopluma

¿Por qué Peso Pluma fue anexado?

De acuerdo con los detalles difundidos en redes, Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como Peso Pluma habría acudido al anexo para recibir apoyo en el manejo de adicciones. Aunque no se ha confirmado oficialmente, las imágenes sugerirían que esta etapa ocurrió hace algunos años, antes de que Peso Pluma alcanzara la fama internacional con sus corridos y éxitos en streaming.

Filtran fotos de Peso Pluma cuando estuvo en un anexo. / Tiktok

Excompañera de anexo confirma estancia de Peso Pluma en el 2020

Una usuaria llamada Aracely, quien compartió las supuestas fotos de Peso Pluma aseguró que la difusión de las imágenes no tenía malas intenciones:

“Amigos, sí estuvo anexado, tenía chanclas… yo también estuve anexada, es un buen lugar y es algo que a cualquiera podría pasarle. Lo hice para recordar old times porque esto pasó hace 5 años y es genial que alguien como Peso empezó desde abajo y ahora es una figura mundial”.

Otro testimonio, de una joven llamada Meli, respaldó la información: “Confirmo, yo también estuve con Aracely en Maluri”, reforzando la supuesta veracidad de las fotografías y el relato sobre la estancia del cantante.

Filtran fotos de Peso Pluma cuando estuvo en un anexo. / Tiktok

¿Qué ha dicho Peso Pluma tras la filtración de fotos de cuando estuvo anexado?

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaraciones oficiales respecto a su supuesto paso por un centro de rehabilitación. La filtración de las imágenes ha generado curiosidad y debate entre sus seguidores, quienes destacan su trayectoria como ejemplo de superación.

A pesar de la polémica, la estrella tapatía continúa consolidándose como uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana en la actualidad.

