Peso Pluma estaría siendo investigado por Estados Unidos, debido a supuestos nexos con el crimen organizado

Peso Pluma está en el ojo del huracán. El cantante de corridos tumbados fue señalado nuevamente por supuestos vínculos con el crimen organizado.

En esta ocasión, el periodista Luis Chaparro afirmó en una entrevista con el youtuber Gusgri, que el cantante sí está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos, aunque el proceso se mantiene en total discreción.

Peso Pluma ¿en la mira del gobierno de Estados Unidos?

Desde hace tiempo han circulado rumores sobre una posible relación de Peso Pluma, con grupos criminales. Sin embargo, hasta ahora no había pruebas contundentes que confirmaran alguna investigación en su contra.

Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto / Instagram

Durante la conversación con Gusgri, Chaparro recordó que el cantante fue incluido en un supuesto poster en el que aparecían youtubers, tiktokers y cantantes acusados de tener nexos con el crimen organizado. Aunque la veracidad de dicho documento no ha sido confirmada, el periodista destacó que en Estados Unidos sí existen investigaciones en curso sobre el artista.

“Fuentes dentro de la misma organización y en Estados Unidos me dicen: ‘Pues claro que lo están investigando’. Pero ahorita tocarlo está difícil porque ese dinero ya se repartió”, aseguró el periodista.

Además, señaló que las autoridades estadounidenses podrían estar utilizando las canciones de Peso Pluma para identificar a delincuentes relacionados con los temas que interpreta.

“Cabr…n al que le hace un corrido, c…brón que van a corretear a Sinaloa”, agregó.

Las investigaciones contra Peso Pluma: Lo retienen en Estados Unidos, según reportes

Por su parte, el youtuber Gusgri compartió una anécdota en la que un agente del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) le reveló que cada vez que Peso Pluma viaja a Estados Unidos, es retenido por varias horas para ser interrogado.

“Me dijeron una vez que crucé por Mexicali, un CBP me comentó que a Peso Pluma siempre lo pasan a segunda revisión. Lo retienen dos o tres horas y le preguntan si conoce a ciertos personajes buscados”, reveló el youtuber.

Chaparro explicó que, aunque no hay información pública sobre el caso, las fuentes con las que ha hablado aseguran que la investigación contra el cantante es muy grande.

“Sí hay investigaciones abiertas. No las he visto, pero tú sabes que los americanos son muy reservados con sus casos en curso. Sin embargo, mis fuentes me dicen: ‘Sí, sí hay una investigación bastante grande sobre este personaje’”, concluyó el periodista.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ninguna declaración al respecto, y el origen del flyer que lo vincula con el crimen organizado sigue siendo un misterio, además de que esta información tampoco es oficial.

Cabe mencionar que se ha visto que el cantante ha ido y venido de Estados Unidos en los últimos días, ya que ha sido visto en varios eventos como el concierto benéfico Fire Aid en Los Ángeles, y los premios Grammy.

