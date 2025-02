Fire Aid: Famoso no actuó en concierto benéfico por los incendios en California de último momento ¿Qué pasó?

El festival benéfico ‘Fire Aid’ fue organizado con el propósito de ayudar a las personas que lo han perdido todo debido a los devastadores incendios forestales que azotaron Los Ángeles. Sin embargo, una de las actuaciones más esperadas no se llevó a cabo este jueves 30 de enero.

El famoso músico, Dave Matthews canceló de último momento su participación en el evento debido a una grave enfermedad en su familia.

¿Por qué Dave Matthews no actuó enconcierto benéfico por los incendios en Los Ángeles Fire Aid?

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Dave Matthews Band, se informó que el músico no se iba a presentar ni en ‘Fire Aid’ ni en la gala benéfica de la ‘Persona del Año de MusiCares’. Un representante de la banda confirmó la noticia a The Associated Press, indicando que no habrá más comentarios al respecto.

El músico no se presentó por causas de fuerza mayor / Redes sociales

Dave Matthews tenía previsto actuar en ‘Fire Aid’ junto a John Mayer en el Kia Forum, en lo que habría sido una colaboración especial, por lo que los fans se quedaron con las ganas de ver esa actuación en conjunto.

Este viernes, Matthews también tenía programado actuar en la gala benéfica de ‘MusiCares’, donde se rendirá homenaje a la legendaria banda Grateful Dead como Persona del Año 2025. MusiCares es una organización que brinda apoyo financiero, médico y personal a los profesionales de la industria musical.

El evento se dividió en dos y los artistas se presentaron este jueves 30 de enero en el Kia Forum y el Intuitive dome.

El mexicano Peso pluma fue uno de los artistas que actuaron en el concierto benéfico junto a más cantantes internacionales como Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers.

Peso Pluma presentando “La Bebé - Remix” en el FireAid. 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/H8sFERL8iQ — Peso Pluma (@PesoPlumaData) January 31, 2025

Peso Pluma agradeció a los que arriesgaron sus vidas para apagar el fuego. El mexicano también anunció que colaborará con la fundación Los Ángeles Fire Department para poner su granito de arena.

Más participaciones destacadas fueron las de Dr. Dre y Katy Perry, quien tuvo uno de los momentos más emotivos y a la vez divertidos, al interpretar su éxito ‘California girls’. También apareció el actor Billy Crystal para dar su testimonio pues fue uno de los afectados y perdió su hogar en los incendios.

El grupo U2 donó un millón de dólares. Las donaciones aún se pueden hacer en la página fireaidla.org

A principios de mes, la Academia de la Grabación y MusiCares lanzaron el ‘Esfuerzo de Ayuda para los Incendios de Los Ángeles’, con una donación inicial de un millón de dólares. Según una carta enviada a los miembros de la Academia el 13 de enero, ya se han distribuido dos millones de dólares en ayuda de emergencia, y actualmente se han recaudado más de cuatro millones de dólares para apoyar a la comunidad musical afectada por los incendios forestales.

Todos los ingresos recaudados por el festival serán destinados a los afectados por los incendios, y las donaciones serán administradas a través de la Fundación Annenberg, con el respaldo de un comité asesor.