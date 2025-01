Estrella de reality de televisión comparte desgarrador video de su casa en llamas por incendio de Palisades

El famoso californiano Spencer Pratt, de 41 años y conocido por su participación en el reality The Hills, acudió a su cuenta de TikTok para compartir con sus seguidores la angustiante situación que atraviesa junto a su familia en Pacific Palisades, California, debido a los devastadores incendios que han azotado la zona en las últimas horas.

A través de emotivos videos en redes sociales, especialmente en TikTok, Pratt y su esposa, la cantante Heidi Montag, mostraron el devastador impacto de las llamas en su hogar.

“La pesadilla se hizo realidad”, escribió Spencer, refiriéndose al daño irreversible causado por el incendio. La residencia, donde vivían con sus dos pequeños hijos, fue destruida por completo.

Mira: Joven de 24 años, hija de músico, está en coma inducido por infección en la sangre; piden cadena de oración

Spencer Pratt comparte desgarrador video de su casa en llamas por incendio de Palisades, California. / Instagram: @Spencerpratt

El video compartido por Spencer muestra cómo las enormes llamas y el denso humo consumen su casa. El fuego arrasaó con todo a su paso.

De acuerdo con el portal TMZ, uno de los primeros medios en reportar el incidente, la pareja lo perdió todo tras el paso de uno de los incendios más destructivos que se haya registrado en la zona. “Spencer Pratt y Heidi Montag perdieron su casa en el gigantesco incendio forestal que actualmente azota el lado oeste de Los Ángeles”, detalló TMZ.

El portal también reveló que, según diversas fuentes, la vivienda fue consumida hasta los cimientos, lo que sugiere que la pérdida será total.

Spencer Pratt comparte desgarrador video de su casa en llamas por incendio de Palisades, California. / Tiktok Spencer Pratt

Spencer Pratt confirma que la casa de sus padres también fue consumida por incendio en Palisades

Aunque la situación es devastadora, la buena noticia es que, afortunadamente, Spencer, Heidi y su familia están físicamente a salvo. No obstante, la tragedia tocó aún más profundamente a Pratt, quien en un video reciente compartió que no solo su casa fue afectada, sino también la de sus padres.

En el video, visiblemente afectado, reveló estar en shock y que su mente no podía procesar lo ocurrido. También mostró una imagen de la residencia de sus padres, la cual también fue consumida por las llamas.

“Cuando tu casa se quema, no tienes nada. Cuando la casa de tus padres se quema y no tienen nada... Solo hay algo que te puede hacer sentir mejor: una bolsa de bagels. Obviamente estoy en shock, mi cerebro no funciona. Así que creo que esta será la publicación más desquiciada que has visto”, expresó Pratt en el video, evidenciando el dolor y la incredulidad ante la tragedia.

A raíz de esta publicación, muchos internautas reaccionaron. Algunos lo criticaron, pero otros más se mostraron solidarios con su situación. Una seguidora comentó: “He leído comentarios groseros que dicen que tienen dinero, que no importa, que se compren una casa nueva. Al final del día, no importa si tienes dinero, tiene que ver con los recuerdos creados en esa casa. Oraciones”.

Otro seguidor expresó: “Exacto. Se trata menos de los ladrillos y el cemento y más de todo lo que posees que simplemente se ha ido. Todos los recuerdos y tesoros, cosas que nunca puedes recuperar”.

La tragedia de Spencer Pratt y Heidi Montag ha tocado los corazones de muchos, y mientras el dolor persiste, también resalta la importancia de los recuerdos y la empatía en tiempos difíciles.

Mira: Encuentran sin vida a querido guitarrista del grupo ‘Maskatesta’

¿Qué pasa en Palisades, California?

En la actualidad, California enfrenta una serie de incendios forestales destructivos que han afectado diversas regiones, incluida la zona de Pacific Palisades, en Los Ángeles. Este incendio ha arrasado al menos 1,182 hectáreas desde la mañana del martes, y hasta la madrugada del miércoles aún no ha sido controlado, debido a los fuertes vientos de Santa Ana, que alcanzan los 112 km/h, lo que ha dificultado las tareas de extinción.

El fuego ha forzado la evacuación de cerca de 30 mil personas, entre ellas celebridades como Mark Hamill, Mandy Moore y Ben Affleck.

Además del incendio de Pacific Palisades, se han reportado otros tres grandes incendios en otros puntos de Los Ángeles: Eaton, Hurst y Woodley, que han destruido más de mil hectáreas, dejando al menos dos muertos y varios heridos.

Mira: Muere querido actor de las series ‘The walking dead’ y ‘Country rescue’, a los 32 años