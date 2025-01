Incendios en Los Ángeles: Murió la actriz Dalyce Curry por el fuego pues no sabía que tenía que evacuar

La actriz Dalyce Curry murió a los 95 años en su hogar durante los devastadores incendios que azotaron la comunidad de Eaton en Altadena, California. Dalyce fue una destacada figura de la época dorada de Hollywood y ahora sus seres queridos lloran su muerte.

El cuerpo de Curry fue encontrado en los restos calcinados de su casa, por lo que la noticia ha conmocionado en redes sociales.

Fallece Dalyce Curry; encontraron su cuerpo dentro de su casa luego de los incendios de Los Ángeles / Redes sociales

La trágica muerte de Dalyce Curry

Los reportes policiales indicaron que la actriz conocida como ‘Momma Dee’ falleció en su casa aunque días previos, su nieta había reportado que la actriz estaba desaparecida y que la última vez que la vio estaba en su hogar el 8 de enero.

Ahora, salen a la luz nuevos detalles que refieren que la actriz de 95 años no supo que tenía que evacuar su casa en medio de la emergencia, porque no sabía usar su celular.

Precisamente fue vía mensaje de texto, cómo las autoridades informaron a la población de cada área cuando debían evacuar sus hogares ante los fuertes incendios. Sin embargo, la actriz no se dio cuenta de la alerta porque vivía sola y no sabía usar su teléfono móvil.

Según su nieta, quien compartió su desgarradora historia con un medio local, las autoridades enviaron el mensaje de evacuación vía texto, pero la actriz no estaba familiarizada con el uso de su celular, lo que le impidió salir de su hogar a tiempo.

“Nuestras almas están rotas. Es difícil ver toda esta devastación y preguntarte cómo habrán sido sus últimos momentos. Nadie merece esto”, comentó entre lágrimas.

El reclamo de la familia de la actriz Dalyce Curry por la inacción de los servicios de emergencia

Además, dijo estar en total desacuerdo con la manera de actuar de las autoridades y los servicios de emergencia. Aseguró que, aunque intentó en varias ocasiones contactar a las autoridades, se le indicó que la notificación ya había sido enviada por mensaje de texto. Sin embargo, el problema radicó en que Dalyce no comprendía cómo utilizar su teléfono móvil para acceder a la alerta de evacuación y hacer lo propio, algo que las autoridades no comprendieron. “No estoy contenta con la respuesta. Tendrían que haber tocado puerta por puerta, no solo enviar un mensaje de texto”, dijo desesperada.

Cabe señalar que una vez que las alertas de evacuación están activadas, ningún familiar ni residente puede regresar a la zona afectada, según han reportado algunos afectados.

Entre los recuerdos más emotivos, la familia encontró la bicicleta fija de Dalyce, un aparato que ella utilizaba para mantenerse en forma a su avanzada edad. “Ella estaba fuerte, en buena salud, no tenía Alzheimer. Amaba su ciudad, su casa, y por siempre será extrañada”, finalizó su nieta con profunda tristeza.

¿Quién era Dalyce Curry?

Dalyce Curry, conocida cariñosamente como ‘Momma Dee’, fue una actriz estadounidense que formó parte de la escena cinematográfica afroamericana en los años 1950. Participó como extra en películas emblemáticas como ‘Los 10 mandamientos’ y ‘The blues Brothers’. Que descanse en paz.

