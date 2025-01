Kate del Castillo y Eiza González en pánico por incendios en Los Ángeles: “No me queda más que rezar”

Los incendios forestales que azotan Los Ángeles en estos días están dejando devastadas las zonas por las que ha pasado, en su mayoría zonas adineradas, por lo que varias celebridades se han visto obligadas a abandonar sus hogares para ponerse a salvo.

Entre ellas se encuentra la mexicana Eiza González, quien, a través de sus historias en Instagram, compartió con sus seguidores la situación que está viviendo. La actriz reveló que, debido a la gravedad de los incendios, tuvo que dejar su hogar en medio de un intenso temor y dolor.

La noche del 8 de enero, Eiza González publicó un mensaje desgarrador en sus redes sociales, donde detalló cómo fue su experiencia al escapar de las llamas. “Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Estoy en ‘shock’ y con pánico absoluto. Salir de mi casa sabiendo que lo más probable es que sea la última vez que la vea y sin saber lo que vendrá después”, escribió, transmitiendo la angustia y el desconcierto que ha provocado en ella esta tragedia.

En su mensaje, la actriz agregó: “Oír a mis seres queridos llorar y entrar en pánico. Perderlo todo. No me queda otra más que rezar. Esta es la peor pesadilla y no va a terminar. Tengo el corazón destrozado”.

Eiza, quien hace unos días apareció en la alfombra roja de los Golden Globes sin saber lo que vendría, también compartió un par de videos en los que se puede observar la magnitud del fuego a lo lejos, mientras huía de las llamas, describiendo la situación como “manejar en el infierno”. En los videos, se muestra el humo denso y las llamas que avanzan rápidamente mientras ella intenta alejarse del área afectada.

Eiza narró cómo fue salir de su casa en medio de los incendios en Los Ángeles / Instagram

La actriz mexicana no solo relató su experiencia personal, sino que también detalló la rapidez con la que los incendios se expandieron. Según informó, el siniestro creció de manera alarmante, pasando de afectar 5,000 acres (2,023 hectáreas) a 21,000 acres (8,498 hectáreas) en menos de 10 horas, lo que demuestra la magnitud de la tragedia.

Además, Eiza alertó a sus seguidores sobre la peligrosidad de la situación: “Estos incendios han cobrado vidas y no pueden controlarlos. Evacúa. Deja de esperar, se están moviendo más rápido de lo que hubieran esperado”.

¿Dónde está la mansión de Eiza González en Los Ángeles?

En enero de 2023, Eiza González adquirió una mansión en Ojai, una zona al noroeste de Los Ángeles, conocida por ser hogar de otras celebridades como Ellen DeGeneres y Reese Witherspoon. Según reportes de Architectural Digest México y Latinoamérica, la propiedad tiene un valor de aproximadamente 4 millones de dólares y cuenta con 4,351 pies cuadrados de espacio, tres habitaciones, tres baños completos, una oficina y un amplio garaje.

Esta es la casa de Eiza González en California / Redes sociales

Kate del Castillo también se solidariza con los afectados por los incendios en California

Kate del Castillo, otra reconocida actriz mexicana que reside en Los Ángeles, también expresó su solidaridad con los afectados por los incendios. A través de un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, Kate relató el horror que está viviendo la ciudad, aunque agradeció que su hogar, por ahora, se encuentra fuera de peligro. “Es aterrador lo que está pasando”, expresó consternada, y describió el panorama como “desolador” mientras las llamas avanzan rápidamente, poniendo en riesgo a miles de familias.

Kate comentó que “afortunadamente” se encuentra lejos del desastre porque se encuentra trabajando en Albuquerque, pero a su vez dijo que “desafortunadamente” no se encuentra en su casa para ayudar a quien lo necesite. Cabe mencionar que la casa de Kate se encuentra en Bel Air, una zona que aún no ha sido afectada, pero según contó, sus vecinos ya tuvieron que evacuar ya que todo está cambiando “minuto a minuto”.

“Muy preocupada por lo que está pasando en Los Ángeles, todas mis amistades han tenido que evacuar y es una zona de guerra. La impotencia que se siente estar lejos y no saber qué está pasando; cada minuto cambia todo así que gracias a Dios mi casa hasta ahorita está a salvo, espero que puedan varias amistades mías estar ahí mientras se pueda”, contó.

Por último, Kate mostró los “contrastes” de la vida ya que donde ella se encuentra trabajando estaba nevando mientras en Los Ángeles, todo está en llamas.