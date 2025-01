Incendios en Los Ángeles: Kate del Castillo afectada; intentó rescatar sus autos y caja fuerte

Los devastadores incendios en Los Ángeles han obligado a miles de residentes a evacuar sus hogares, incluyendo a la reconocida actriz mexicana Kate del Castillo.

Aunque su casa en Bel Air inicialmente se encontraba fuera de peligro, la situación cambió drásticamente en cuestión de horas. “Cada minuto cambia todo”, expresó Kate en sus historias de Instagram, mostrando su preocupación ante el avance imparable de las llamas.

En ese momento la actriz relató cómo ha vivido esta crisis que ha dejado un panorama desolador en la ciudad. “Es aterrador lo que está pasando”, afirmó mientras agradecía que, en ese momento, su hogar permaneciera intacto. Sin embargo, las condiciones se agravaron rápidamente, y las autoridades ordenaron la evacuación en su zona.

Kate del Castillo abandona su casa por incendios en Los Ángeles

La situación se tornó más alarmante para Kate cuando, desde Albuquerque, donde se encontraba trabajando, se hizo presente en redes sociales para hablar de la emergencia en Los Ángeles, pues ahora su residencia se encontraba en riesgo. Sin embargo, acudir no era opción.

“Vengo llegando de trabajar con un frío espantoso, con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa en Los Ángeles. Más bien ya la evacué”, compartió Kate en un video publicado en sus redes sociales.

Conmovida, describió el apoyo invaluable de sus amigas, quienes la ayudaron a retirar documentos importantes, vehículos y objetos esenciales. “Rescataron mis coches y los llevaron a un lugar seguro, sacar las cosas de mi caja fuerte”, explicó.

Y es que la actriz reveló que aunque quisiera no podría acudir personalmente ya no la dejarían entrar por el riesgo que ya hay en la zona: “No hay nada que yo pueda hacer. Si mañana que no trabajo me voy a Los Ángeles, no me dejarán entrar a la zona donde vivo. Ya está resguardada.”

Kate resaltó la solidaridad de las personas que la han apoyado durante los incendios en California

A pesar del caos, Kate agracio contar con sus amigas para poder sacar sus pertenencias de valor, pues si ellas, se pudieron haber perdido en caso de un siniestro.

“Gracias, hay gente maravillosa. Si no es por mis amigas, a lo mejor en otro momento ya no nos dejaban entrar”, comentó.

También mostró empatía hacia quienes han perdido todo debido a los incendios en Hollywood. “Esto es terrible. No tengo palabras para describir lo que está sucediendo porque, además, no sé el sentir de las personas que han perdido casas”, agregó la actriz.

Cynthia Klitbo ofrece refugio a Kate del Castillo en su casa de Miami

La solidaridad de la comunidad artística hacia Kate del Castillo no se hizo esperar. En redes sociales, colegas como Maribel Guardia, Olga Tañón, Montserrat Oliver y Laura Flores expresaron su apoyo incondicional ante la difícil situación que enfrenta la actriz.

Sin embargo, el gesto de Cynthia Klitbo conmovió a muchos: la actriz le ofreció su casa en Miami como refugio. Aunque Kate se encuentra actualmente trabajando en Albuquerque, el ofrecimiento de Klitbo fue aplaudido por sus fans.

Celebridades que perdieron sus mansiones en California por los incendios

Los devastadores incendios en California han afectado a numerosas celebridades, quienes han visto cómo sus hogares han sido consumidos por las llamas. Entre ellos se encuentra el futbolista mexicano Carlos Vela, quien perdió su residencia en Malibú. Su esposa, Saioa Cañibano, compartió imágenes del incendio en redes sociales, asegurando que, afortunadamente, la familia se encuentra a salvo.

La actriz mexicana Karla Souza también sufrió la pérdida de su hogar en Pacific Palisades. Souza rompió el llanto al ser entrevistada, pues perdió “el sueño de su vida”. Sin embargo, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a las víctimas y compartir videos de los incendios, mostrando la magnitud de la tragedia.

“Fue de lo más fuerte que he vivido en mi vida y espero que pueda terminar ya esos vientos horribles y que la ciudad de Los Ángeles se puedan reconstruir” Karla Souza

Karla Souza llora por perder su casa en Los Ángeles / Captura de pantalla

Paris Hilton también perdió su casa en Malibú. A través de una publicación en su cuenta de Instagram el pasado 8 de enero, Paris, de 43 años, compartió la dolorosa experiencia de ver cómo su hogar se consumía en llamas a través de las imágenes transmitidas en vivo por televisión.

“Con el corazón roto más allá de las palabras. Sentada con mi familia, viendo las noticias y viendo nuestra casa en Malibú quemarse hasta los cimientos en la televisión en vivo, es algo que nadie debería tener que experimentar. Esta casa fue donde construimos tantos recuerdos preciados. Fue donde su hijo dio sus primeros pasos y donde soñamos con construir una vida llena de recuerdos” Paris Hilton

Además de ellos, otras figuras públicas como Mandy Moore, Jorge Campos y Guillermo del Toro han sido afectadas. Han evacuado sus propiedades que han quedado destruidas.